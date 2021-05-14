Двое пострадавших в ДТП на Ставрополье детей остаются в реанимации

В Российской детской клинической больнице в Москве продолжают бороться за жизнь двоих детей, которые пострадали в трагическом ДТП пассажирского микроавтобуса с "КамАЗом" на Ставрополье. Как рассказала в пятницу журналистам директор РДКБ Елена Петряйкина, всего на лечении в больнице остаются пять девочек из волгоградской баскетбольной команды.

- Дети, приехавшие из Ставрополья, их было пять человек. И двое детей, к сожалению, остаются в реанимации, они прибыли к нам в крайне тяжелом, критическом состоянии, с повреждением жизненно важных органов. Оперативное лечение выполнено, сейчас их состояние стабильно тяжелое, требующее реанимационного наблюдения, - отметила Петряйкина.

Еще две девочки переведены в отделение челюстно-лицевой хирургии, им нужны дальнейшие реконструктивные операции и реабилитация. Один ребенок получает полное лечение в отделение гастроэнтерологии.

Как сообщалось ранее, утром 30 апреля микроавтобус, перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" в Ставропольском крае. Пять девочек-баскетболисток погибли, еще девять человек пострадали. 2 мая шестерых детей и одного взрослого перевели на лечение в Москву. По факту аварии возбуждено уголовное дело.