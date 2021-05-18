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18.05.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Пятидверный Suzuki Jimny не появится вовремя из-за пандемии

Текст: Константин Руссов
Фото: пресс-служба Suzuki Фото: пресс-служба Suzuki
Фото: пресс-служба Suzuki

Предполагалось, что в октябре 2021 года на автосалоне в Токио состоится премьера пятидверной модификации Suzuki Jimny. Мотор-шоу отменено по причине продолжающейся пандемии, и японский сайт MoTA сообщил о том, что внедорожник покажут лишь в 2022 году.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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По предварительной информации, "пятидверка" получит увеличенную на 300 мм колёсную базу. У стандартного Jimny, она, напомним, равна 2250 мм. Длина автомобиля от бампера до бампера составит 3850 мм, а вес увеличится до 1190 кг. Эти параметры у "коротыша" составляют 3650 мм и 1090 кг соответственно.

Информация по силовому агрегату разнится. Одни источники утверждают, что 1,5-литровый мотор так и будет выдавать 102 л.с. и 130 Нм момента, а издание, опубликовавшее информацию о переносе срока презентации, пишет, что будет добавлена турбина для компенсации увеличившейся массы. Более реальный, на наш взгляд, вариант: "турбочетвёрка" от Swift Sport со стартер-генератором или гибрид Toyota.

Напомним, прототип пятидверного Suzuki Jimny уже был замечен на испытаниях.

По предварительной информации, цена на Suzuki Jimny 5 дв. будет примерно на 300 000 йен (примерно 203 тысяч рублей) больше. "Короткая" версия по состоянию на май стоит от 1 793 000 до 2 057 000 йен (1,21-1,39 млн рублей). В России за Jimny просят от 1 789 000 рублей.

#Suzuki