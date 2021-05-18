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18.05.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Третий кассационный суд отменил постановление о продлении срока ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кохал Сергея Лукьянова.

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В частности, были выявлены нарушения тайны совещания судей, текст постановления был оглашен не полностью, а постановление изготовлено уже после выхода судьи из совещательной комнаты. Сейчас дело направлено на новое рассмотрение.

Между тем сама Марина Кохал находится под стражей уже по другому решению суда, вынесенному в конце апреля.

Напомним, рэпер Энди Картрайт (в паспорте Александр Юшко) погиб при невыясненных обстоятельствах в конце июля прошлого года. Полицию вызвала вдова музыканта Марина Кохал. Сотрудникам правоохранительных органов она указала на несколько пакетов, где находилось расчлененное тело супруга. Кохал не отрицала, что сама расчленила тело мужа. Но при этом утверждала, что музыкант умер естественной смертью. Следователи с позицией обвиняемой не согласны, они полагают, что рэпер был убит.

Отметим, что пока причина смерти Энди Картрайта официально не установлена.

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