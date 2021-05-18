Вышел первый трейлер сериала по "Утраченному символу" Дэна Брауна

В Сети обнародован первый трейлер мини-сериала "Утраченный символ" (Dan Brown's The Lost Symbol). Ролик шоу, в основе которого - одноименный роман-бестселлер Дэна Брауна, опубликовано на YouTube-канале стриминга Peacock.

Напомним, что роман "Утраченный символ" - продолжение уже экранизированных "Кода Да Винчи" и "Ангелов и демонов". Главную мужскую роль в киноадаптациях сыграл Том Хэнкс. В сериале его заменит 37-летний Эшли Цукерман (Уилл из "Бойтесь ходячих мертвецов"), а история будет преподнесена как приквел упомянутых фильмов.

Оригинальный роман впервые опубликован в 2009-м. В нем гарвардскому специалисту по религиозным символам Роберту Лэнгдону предстоит сосредоточиться на теме масонства, сложить головоломный пазл и, конечно же, раскрыть глобальный заговор - чтобы спасти своего похищенного наставника.

Отметим, что сначала планировалась полнометражная экранизация с возвращением Хэнкса, но позже студия объявила, что займется не "Символом", а "Инферно" - четвертым романом линейки (уже вышел пятый - "Происхождение").

Сценаристами сериала стали Джей Битти, Дэн Дворкин ("Американская история ужасов", "Мыслить как преступник") и Дэниэл Цирон ("Декстер", "Константин"). Рон Ховард, поставивший все полнометражные экранизации, - сопродюсер.

Дата премьеры пока не названа.