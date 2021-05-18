Новости

В 43 года умер российский рэпер Винт 17.05.2021
Умер режиссер "Завтрака с видом на Эльбрус" Николай Малецкий 17.05.2021
Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма 17.05.2021
Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма 17.05.2021
Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи" 17.05.2021

Вышел первый трейлер сериала по "Утраченному символу" Дэна Брауна

Новости
    18.05.2021, 12:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Peacock Фото: youtube.com/ Peacock
Фото: youtube.com/ Peacock

В Сети обнародован первый трейлер мини-сериала "Утраченный символ" (Dan Brown's The Lost Symbol). Ролик шоу, в основе которого - одноименный роман-бестселлер Дэна Брауна, опубликовано на YouTube-канале стриминга Peacock.

Фото: youtube.com
Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи"

Напомним, что роман "Утраченный символ" - продолжение уже экранизированных "Кода Да Винчи" и "Ангелов и демонов". Главную мужскую роль в киноадаптациях сыграл Том Хэнкс. В сериале его заменит 37-летний Эшли Цукерман (Уилл из "Бойтесь ходячих мертвецов"), а история будет преподнесена как приквел упомянутых фильмов.

Оригинальный роман впервые опубликован в 2009-м. В нем гарвардскому специалисту по религиозным символам Роберту Лэнгдону предстоит сосредоточиться на теме масонства, сложить головоломный пазл и, конечно же, раскрыть глобальный заговор - чтобы спасти своего похищенного наставника.

Отметим, что сначала планировалась полнометражная экранизация с возвращением Хэнкса, но позже студия объявила, что займется не "Символом", а "Инферно" - четвертым романом линейки (уже вышел пятый - "Происхождение").

Сценаристами сериала стали Джей Битти, Дэн Дворкин ("Американская история ужасов", "Мыслить как преступник") и Дэниэл Цирон ("Декстер", "Константин"). Рон Ховард, поставивший все полнометражные экранизации, - сопродюсер.

Дата премьеры пока не названа.

Новости

Marvel опубликовала сцену погони из "Черной вдовы" с Йоханссон 17.05.2021
Вышел первый трейлер спин-оффа "Броска кобры" 17.05.2021
Сериал-сиквел "Молчания ягнят" "Кларисса" продлен на второй сезон 17.05.2021
Траволта и Уиллис вновь снимутся вместе впервые за почти 30 лет 17.05.2021
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном 17.05.2021
Появились первые кадры из новой "Золушки" с чернокожим геем в роли феи 16.05.2021
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа" 16.05.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой" 15.05.2021
Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса 15.05.2021
Вышел первый трейлер сериала про темнокожую английскую королеву 14.05.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Мультсериал "Что, если...?" от Marvel получил дату премьеры 15.05.2021
Режиссер "Ведьмака" поработает над сериалом по "Властелину колец" 14.05.2021
Фильм про младшую сестру Шерлока "Энола Холмс" получит сиквел 14.05.2021