Politico: США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа

Израиль "был в шаге от наземного вторжения" в сектор Газа, но Соединенные Штаты отговорили власти еврейского государства от этого необдуманного шага. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на источник в американской администрации.

В Белом доме надеются, что эскалация напряженности между Израилем и Палестиной близка к завершению. В публикации подчеркивается, что завершить военную операцию против ХАМАС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху просили весьма влиятельные американские политики. При этом официальных требований прекратить удары по сектору Газа не было. Все в частном порядке, пишет газета. Также не было попыток урегулировать конфликт по линии Совбеза ООН.

Напомним, палестинские радикалы и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. В секторе Газа погибли 217 человек, в том числе 60 детей и 36 женщин. Еврейское государство сообщило о 12 жертвах среди своих граждан.