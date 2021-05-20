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20.05.2021 12:51
Рубрика: Происшествия

Родные погибшего при сносе СКК в Петербурге потребовали 18 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Родственники сварщика, погибшего при сносе спорткомплекса СКК в Петербурге потребовали 18 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в зале суда.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
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Напомним, здание обрушилось в 2020 году при сносе. Рабочий находился на крыше, его завалило обломками.

Уголовное дело о гибели мужчины сейчас находится в суде. На скамье подсудимых находятся три человека - директор компании, осуществлявшей снос и два работника. Им вменяют то, что работы производились с нарушением техники безопасности: рабочие на крыше не были пристегнуты к люлькам тросами и покидали люльку, чтобы быстрее все сделать. Также в ходе расследования выяснилось, что с рабочим не заключался трудовой договор, инструктаж по технике безопасности не проводился.

Обвиняемые признают свою вину. Ранее они выплатили родственникам около 2,7 миллиона рублей, из которых два миллиона передано от юрлица, еще 700 тысяч - конкретно от обвиняемых.

Сейчас потерпевшие просят взыскать с каждого фигуранта еще по шесть миллионов.

К следующему заседанию, которое намечено на 5 июля, ответчики планируют выработать общую позицию по этому иску.

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