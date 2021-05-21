Губернатор Свердловской области пригласил Илона Маска на "Иннопром"

Основатель Tesla Илон Макс во время выступления на марафоне "Новое знание" объявил, что его знаменитые электрокары будут скоро продаваться в России. Он не исключил, что в стране будет построен завод по выпуску машин. По этому поводу у губернатора Евгения Куйвашева появилась идея.

- Идеальная площадка для появления завода по производству электромобилей в России - Титановая долина в Свердловской области, - написал глава в своем Instagram. - Без шуток. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30 процентов.

Чиновник отметил, что регион - индустриальный, у него есть большой потенциал. Здесь, по его мнению, живут высококлассные специалисты и работают предприятия, с которыми выгодно устанавливать кооперационных связи.

- И главное - у нас есть желание помогать в реализации новых прорывных проектов. Господин Маск, приглашаю вас в июле в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, чтобы обсудить возможности и детали проекта. Добро пожаловать в Свердловскую область! - подытожил губернатор.

Отметим, выступление американского миллиардера вдохновило и других губернаторов на предложение построить завод в их регионе. Так, пригласить Маска уже успели следующие главы: Александр Бречалов (Удмуртия), Андрей Воробьев (Московская область) и Владислав Шапша (Калужская область).