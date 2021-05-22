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22.05.2021 15:46
Рубрика: Общество

Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров

За три дня просветительский марафон "Новое знание" набрал около 20 миллионов просмотров. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. При этом, марафон еще не завершен.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
Видеотрансляция: Приветствие Владимира Путина участникам марафона "Новое знание"

- Мы ставили планку - попробовать "пробить" за 3 дня цифру в 5 миллионов просмотров... для серьезных лекций - это очень много. На данный момент мы превысили 20 миллионов просмотров, - цитирует слова Кириенко РИА Новости.

В программе трехдневного марафона - больше 100 мероприятий: "открытые уроки", дискуссии, интервью и презентации, мастер-классы. В них участвуют около 150 спикеров: ученые, бизнесмены, руководители IT-компаний и высокопоставленные государственные деятели.

В субботу, 22 мая, с приветствием к участникам обратился президент России Владимир Путин, а также состоялось выступление премьер-министра Михаила Мишустина.

Накануне в марафоне приняли участие изобретатель и миллиардер Илон Маск, а также соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.

Общество Образование Президент Администрация Президента

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