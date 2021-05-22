Захарова: Лавров и Блинкен передали доклады президентам по итогам встречи

Вопросы, которые поднимались в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на телеканале "Россия 24".

По ее словам, встреча Лаврова и Блинкена проходила в развитие состоявшегося в апреле телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Исходя из тех установок, которые были даны президентами, переговоры и проходили. "Те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения", - цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Мария Захарова отмечала конструктивность переговоров Лаврова и Блинкена, а также то, что встреча продлилась около двух часов, что гораздо больше, нежели планировалось при подготовке мероприятия.

Напомним, первая личная встреча главы МИД РФ и госсекратаря США состоялась в Рейкъявике "на полях" заседания министров Арктического совета. Позже Сергей Лавров заявил, что почувствовал заинтересованность Блинкена и его команды в том, чтобы преодолеть накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях и восстановить диалог по стратегической стабильности.