Новости

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии 01:40
Захарова: Лавров и Блинкен передали доклады президентам по итогам встречи 01:40
Рене Фазель оценил музыку Чайковского вместо гимна России 00:39
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Соцсети попросили удалить все упоминания об "индийском" штамме COVID 21.05.2021
Песков прокомментировал новые санкции Киева 21.05.2021
Главный тренер "Пюника" избил российского футболиста в аэропорту Еревана 21.05.2021
В Нигерии разбился самолет с высокопоставленным военным 21.05.2021
Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов 21.05.2021
10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки 21.05.2021
Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи 21.05.2021
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака" 21.05.2021
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров 21.05.2021
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания 21.05.2021
Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 21.05.2021
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 21.05.2021
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото 21.05.2021
Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг 21.05.2021
В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена" 21.05.2021
Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года 21.05.2021
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля 21.05.2021
Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице 21.05.2021
Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей 21.05.2021
Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 21.05.2021
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 21.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 01:40
Рубрика: Власть

Захарова: Лавров и Блинкен передали доклады президентам по итогам встречи

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Вопросы, которые поднимались в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на телеканале "Россия 24".

Песков рассказал о наработках дипломатов РФ и США по нормализации отношений

По ее словам, встреча Лаврова и Блинкена проходила в развитие состоявшегося в апреле телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Исходя из тех установок, которые были даны президентами, переговоры и проходили. "Те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения", - цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Мария Захарова отмечала конструктивность переговоров Лаврова и Блинкена, а также то, что встреча продлилась около двух часов, что гораздо больше, нежели планировалось при подготовке мероприятия.

Напомним, первая личная встреча главы МИД РФ и госсекратаря США состоялась в Рейкъявике "на полях" заседания министров Арктического совета. Позже Сергей Лавров заявил, что почувствовал заинтересованность Блинкена и его команды в том, чтобы преодолеть накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях и восстановить диалог по стратегической стабильности.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы