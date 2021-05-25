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Летчик-космонавт Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе

Фото: AP Photo/Sergei Remezov
Фото: AP Photo/Sergei Remezov
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко дал оценку предстоящему эксперименту российских космонавтов по размещению разных видов почвы за пределами атмосферы Земли.

По сообщению Института медико-биологических проблем РАН, на осень этого года запланирован эксперимент в рамках изучения влияния открытого космоса на земную почву, содержащую микроорганизмы. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров закрепят снаружи борта МКС контейнеры с опытными образцами четырех видов почвы: пустынной, серой лесной, мерзлотной и чернозема.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
Российские космонавты проведут в открытом космосе почти семь часов

"Предстоящий эксперимент с почвой, содержащей живые микроорганизмы, поможет понять, способен ли выжить микробный комплекс в открытом космосе и почему. Исследования займут от года до четырех лет, и их результаты еще на шаг приблизят нас к познанию тайн Вселенной", - заявил Романенко.

Он добавил, что за каждой такой экспедицией ученых стоят годы усердной работы. Романенко сам провел в космосе 90 экспериментов, и все они требовали сложной предварительной подготовки.

"Это только звучит просто: "вынесли в открытый космос", "разместили на борту МКС". Но за этими сообщениями иногда стоят целые годы кропотливой работы ученых и тренировок самих космонавтов. Нам приходится самостоятельно проводить биологические и медицинские исследования, изучать свойства металлов и растений при столкновении с радиацией, вакуумом, невесомостью и другими космическими факторами", - объяснил Романенко.

Эксперимент в рамках изучения влияния открытого космоса на земную почву поможет ученым понять, как в новых условиях поведут себя микроорганизмы, живущие в почве. Данное исследование поможет открыть перспективы дальнейших научных испытаний в этой области.

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Фото: iStock
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