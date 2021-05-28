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28.05.2021 14:53
Рубрика: Общество

В Форосском парке установили памятник герою войны Терлецкому

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым

В Форосском парке сегодня состоялась церемония открытия памятника герою обороны Севастополя, начальнику Форосской погранзаставы Александру Терлецкому. Мероприятие приурочили ко Дню пограничника.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Монумент высотой около трех метров и весом пять тонн изготовил скульптор из Татарстана Махмут Гасимов, восстановив его по старым фотографиям. Постамент выполнен из гранита, а бюст - из мраморной крошки.

Раньше на этом месте была могила Терлецкого, на которой стоял его бюст. Но в украинские годы участок понадобился для застройки, и кости героя перезахоронили в другой части парка. Советский памятник при этом был утрачен.

В марте этого года, когда в Форосе разгорелся скандал из-за застройки парка, поселок посетил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Жители попросили его восстановить бюст Терлецкого. Работы профинансировала компания-застройщик. Ее представитель сегодня рассказала журналистам, что монумент был изготовлен в рекордные сроки, всего за 25 дней.

- Историческая справедливость восторжествовала, - прокомментировала событие мэр Ялты Янина Павленко. - Сегодня поставлена точка в вопросе увековечивания памяти героя Великой Отечественной войны - командира Форосской погранзаставы, комиссара Балаклавского партизанского отряда Александра Степановича Терлецкого. Этот человек до последнего вздоха сражался за Родину, достойно и смело перенося все испытания, выступая примером достоинства и силы духа. Его имя, как и его подвиг, мы сохраним в нашей памяти и передадим подрастающим поколениям! Такие люди - настоящие герои - есть и сейчас! Это простые жители Фороса, которые на протяжении многих лет добивались восстановления памяти своего земляка, приложили все силы и - сделали это!

Справка "РГ"

В ноябре 1941 года 30-летний старший лейтенант Александр Терлецкий с 20 пограничниками более суток сдерживал наступление моторизированной колонны немцев на Байдарском перевале. После боя остатки отряда ушли к партизанам и продолжали сражаться. В феврале 1942 года Терлецкий - командир Балаклавского партизанского отряда попал в плен. Фашисты хотели выпытать у него расположение советских погранзастав и позиции партизан. 24 марта измученного героя привезли к Форосской церкви и, привязав за ноги, столкнули со скалы. Так и не добившись ничего, повесили 25 марта 1942 года в деревне Скеле (Родниковое) на глазах у местных жителей. Перед смертью Терлецкий произнес: "Живи, Севастополь!"

Останки Терлецкого долго не могли найти покоя. Немцы запрещали селянам хоронить его с почестями, жители выкопали ему скромную могилу в лесу на окраине села. В 1963 году прах героя по просьбе вдовы Терлецкого перезахоронили в Форосском парке, вблизи от погранзаставы, которой он командовал. В 2003 году останки снова перезахоронили, поскольку могила героя мешала планам строительства. В 2019 году поисковики Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований изучили место бывшего захоронения Терлецкого в парке и обнаружили 13 фрагментов останков героя, брошенных в 2003 году. 25 марта 2020 года, после просьб общественников, останки торжественно захоронили в могиле Александра Терлецкого в Форосском парке.

В марте 2021 года на месте первого захоронения Терлецкого в селе Родниковое был установлен памятный знак.

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