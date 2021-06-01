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01.06.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

Экс-коллеги стрелявшего по людям уральца рассказали о его любви к оружию

Текст: Екатерина Призова
Екатеринбуржец, открывший в минувшее воскресенье огонь по людям во дворе на Химмаше, отличался вспыльчивым характером и любил оружие. Об этом рассказывают его бывшие коллеги по работе.

Напомним, нетрезвый 48-летний обвиняемый из нарезного карабина "Вепрь" прострелил салон стоящей близ домов машины и ранил в живот девятилетнюю девочку, которая была внутри (она по-прежнему остается в стабильно тяжелом состоянии). Также ранение получил прибывший на место происшествия росгвардеец (его после медпомощи отправили лечиться домой).

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца

Силовики штурмом взяли квартиру фигуранта. Накануне Чкаловский районный суд заключил его под стражу до конца июля. Обстоятельства происшествия будут расследовать в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям, в том числе - покушении на жизнь ребенка и нападение на полицейского.

Фигурант на заседании суда по избранию меры пресечения рассказал, что с супругой официально в разводе, но живут вместе. Воспитывают 12-летнего сына. Мужчина получает пенсию как ветеран военных действий, и на сегодня это его единственный источник дохода: работу в частном охранном предприятии пришлось оставить примерно год назад, якобы, по причине серьезного заболевания (материалы медицинских проверок защита обещала позднее предоставить следствию и суду).

Соседи стрелявшего говорят, что ничего подозрительного в нем не замечали, он хоть и был всегда немного угрюм, но агрессии никогда не проявлял. А вот его бывшие коллеги придерживаются иного мнения. Как пишет "Газета.Ru", из ЧОПа его уволили из-за какого-конфликта. В 2017 году обвиняемый уже пытался стрелять в своей квартире. Он вообще был поклонником оружия: помимо карабина, говорят его знакомые, у него есть "Сайга", ружья охотничьи, травматический пистолет. "Стрелок, кстати, он был неплохой. Я точно могу сказать, потому что на стрельбы мы ездили не раз", - цитирует издание одного из знакомых фигуранта.

Его бывшие коллеги замечали у него признаки немотивированной агрессии, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Но и в трезвом виде, по их словам, он был тяжелым в общении и склочным человеком.

На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз
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