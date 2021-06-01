Экс-коллеги стрелявшего по людям уральца рассказали о его любви к оружию

Екатеринбуржец, открывший в минувшее воскресенье огонь по людям во дворе на Химмаше, отличался вспыльчивым характером и любил оружие. Об этом рассказывают его бывшие коллеги по работе.

Напомним, нетрезвый 48-летний обвиняемый из нарезного карабина "Вепрь" прострелил салон стоящей близ домов машины и ранил в живот девятилетнюю девочку, которая была внутри (она по-прежнему остается в стабильно тяжелом состоянии). Также ранение получил прибывший на место происшествия росгвардеец (его после медпомощи отправили лечиться домой).

Силовики штурмом взяли квартиру фигуранта. Накануне Чкаловский районный суд заключил его под стражу до конца июля. Обстоятельства происшествия будут расследовать в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям, в том числе - покушении на жизнь ребенка и нападение на полицейского.

Фигурант на заседании суда по избранию меры пресечения рассказал, что с супругой официально в разводе, но живут вместе. Воспитывают 12-летнего сына. Мужчина получает пенсию как ветеран военных действий, и на сегодня это его единственный источник дохода: работу в частном охранном предприятии пришлось оставить примерно год назад, якобы, по причине серьезного заболевания (материалы медицинских проверок защита обещала позднее предоставить следствию и суду).

Соседи стрелявшего говорят, что ничего подозрительного в нем не замечали, он хоть и был всегда немного угрюм, но агрессии никогда не проявлял. А вот его бывшие коллеги придерживаются иного мнения. Как пишет "Газета.Ru", из ЧОПа его уволили из-за какого-конфликта. В 2017 году обвиняемый уже пытался стрелять в своей квартире. Он вообще был поклонником оружия: помимо карабина, говорят его знакомые, у него есть "Сайга", ружья охотничьи, травматический пистолет. "Стрелок, кстати, он был неплохой. Я точно могу сказать, потому что на стрельбы мы ездили не раз", - цитирует издание одного из знакомых фигуранта.

Его бывшие коллеги замечали у него признаки немотивированной агрессии, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Но и в трезвом виде, по их словам, он был тяжелым в общении и склочным человеком.