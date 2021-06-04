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04.06.2021 13:36
Рубрика: Происшествия

Срочник Шамсутдинов прибыл в колонию в Тюмени для отбытия наказания

Текст: Екатерина Призова

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, признанный виновным в убийстве восьми военнослужащих и в покушении на жизни еще двоих, прибыл в Тюмень.

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В поселке Строителей в исправительной колонии строгого режима №2 он будет отбывать назначенный судом срок - 24,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

Напомним, в 25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Забайкальского края во время смены караула юноша открыл огонь по сослуживцам из табельного АК-74М. Шамсутдинов сдался, его задержали. Экспертиза признала его психически здоровым.

Свой поступок солдат объяснил дедовщиной в воинской части. В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. Третьего марта суд признал виновным по делу этому делу срочника Руслана Мухатова: он получил два года условно и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Дело стрелявшего Шамсутдинова рассмотрел суд присяжных: они признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. 2-й Восточный окружной военный суд встал на сторону гособвинения и приговорил солдата 24,5 года колонии строгого режима.

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