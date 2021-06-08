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08.06.2021 12:27
Рубрика: Легковые авто

Nissan Navara прощается с Европой. Завод в Барселоне готовят к закрытию

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan сворачивает продажи пикапа Navara на европейском рынке. Модель производится на заводе в Барселоне, который до конца 2021 года будет расформирован.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Актуальная генерация пикапа Nissan Navara была представлена в 2014 году, а в конце 2020 года модель была обновлена для избранных рынков.

Издание AutoWeek со ссылкой на источники в компании сообщает, что в настоящее время Nissan прорабатывает возможность импорта Navara в Европу из Таиланда. Только нужен ли пикап в Европе, если спрос на автомобили этого сегмента сокращается?

Вместе с Navara прекратится и производство другого пикапа, созданного на базе японской модели, - Renault Alaskan.

Напомним, что европейцам не пришёлся по нраву и премиум-вариант Nissan Navara, который создал Mercedes-Benz: X-Class не продержался и одного жизненного цикла и был отправлен в отставку.

#Nissan