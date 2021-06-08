На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске спущено на воду самое крупное судно в истории предприятия - морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М.

Его длина - 77 метров, ширина - 16, высота - 14, водоизмещение - более 3,6 тысячи тонн. Корабль построен по заказу Министерства обороны России и предназначен для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.

На заводе рассказали, что для строительства корабля было закуплено две тысячи тонн листового и профильного проката. Общая длина кабельной продукции внутри судна - 190 километров: это как расстояние от Рыбинска до Ярославля и обратно. Общая длина трубопроводов - 30 километров. Количество помещений на корабле - более 180. Гендиректор предприятия Евгений Норенко выразил признательность заказчикам, которые доверили коллективу реализацию такого проекта (кстати, проектант - КБ "Вымпел").

- Главное командование ВМФ планирует серийное строительство морских транспортов вооружения проекта 20360М, - сообщил от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова присутствовавший на церемонии спуска судна на воду капитан первого ранга Анзор Дандамаев. - Такие суда необходимы Военно-морскому флоту, так как они способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах, в том числе и в Арктической зоне, поскольку имеют ледовый класс корпуса.

Корабль назван в честь капитана первого ранга Геннадия Владимировича Дмитриева, который прошел путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ России, имеет награды Министерства обороны РФ, в том числе награжден орденом "За военные заслуги". В качестве председателя госкомиссии Геннадий Дмитриев подписал акты о вводе в эксплуатацию 41 судна, которые сейчас выполняют боевые задачи.

На заводе рассказали, что для строительства корабля было закуплено две тысячи тонн листового и профильного проката

На торжественной церемонии присутствовали его близкие, в том числе отец и супруга.

- Этот корабль - гордость нашей семьи, - сказал отец Геннадия Дмитриева, Владимир Федорович. - Нам отрадно, что наш сын, так рано ушедший из жизни, и дальше будет служить в Военно-морском флоте, помогать крепить обороноспособность нашей страны. Геннадий с детства мечтал стать военным, и он им стал - дисциплинированным, активным, с военной стрункой. Вижу, что эта струнка заложена и в красавце корабле.

После спуска на воду новое судно будет переведено на сдаточную базу "Вымпела" в Севастополе, где пройдет испытания. Нести службу корабль будет на Черноморском флоте. Заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению, капитан первого ранга Валерий Хорун заверил, что флот и моряки-черноморцы с нетерпением ждут прибытия этого корабля в Севастополь.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, строительство судна таких размеров - настоящее достижение рыбинских кораблестроителей. В целом же судостроение в регионе представлено пятью предприятиями: двумя ярославскими и тремя рыбинскими. И благодаря подписанному на Петербургском экономическом форуме соглашению с Объединенной судостроительной корпорацией, по информации правительства области, все эти верфи будут обеспечены заказами до 2027 года.

- Мы видим большой потенциал Ярославской области в программах импортозамещения, - заявил гендиректор корпорации Алексей Рахманов. - Будем рады, если ярославские предприятия встроятся в нашу производственную цепочку. Регион может сделать большой вклад в развитие морского и речного туризма, бизнеса и укрепление обороноспособности страны.

Правительство области, в свою очередь, выразило готовность рассматривать вопросы предоставления корпорации мер господдержки, а также участия компании в государственных программах на территории региона.