Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений"

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала трейлер криминальной драмы Стивена Содерберга "Без резких движений" (No Sudden Move). Размещен он на YouTube-канале студии и выглядит отлично, на стиле, что называется. Хотя синопсис и звучит несколько банально.

А именно: история развернется в Детройте в 1955-го, где группу мелких преступников нанимают для рядовой, казалось бы, кражи технической документации. Но дело проваливается, и они начинают выяснять, кто и зачем их ангажировал.

В ролях: Мэтт Дэймон, Брендан Фрейзер, Дон Чидл, Джон Хэмм, Ноа Джуп ("Страшные сказки"), Киран Калкин ("Фарго"), Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор и Рэй Лиотта.

Сценарий написал Эд Соломон (серии про Билла и Теда и "Иллюзия обмана", "Люди в черном", "Ангелы Чарли").

Премьера картины состоится 18 июня на фестивале Tribeca, на стриминге HBO Max лента станет доступна уже 1 июля.