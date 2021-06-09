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09.06.2021 12:01
Рубрика: Легковые авто

Прототип неизвестного кроссовера Hyundai или Kia замечен на дорогах

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

В Южной Корее сфотографировали загадочный кроссовер, который позднее может быть представлен под маркой Hyundai или Kia. Пока все ломают голову, что же это за модель может быть.

Фото: Пресс-служба GAC Mitsubishi Motors.
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Во-первых, стоит отметить, что сейчас идёт начальный этап испытаний, так как прототип не оснащён даже задними фонарями.

Во-вторых, сразу же исключаем Tucson и Sportage и с короткой, и с увеличенной колёсной базой. В-третьих, обратим внимание на рядом стоящие автомобили: прототип однозначно больше Kia K5/Optima.

Судя по задней стойке и контуру остекления в её районе, кроссовер имеет трёхрядную компоновку салона.

Исходя из этого, можно предположить, что на фото thekoreancarblog.com либо прототип новой модели для рынка Китая, либо готовящееся к выходу раньше срока следующее поколение Hyundai Santa Fe.

#Hyundai #Kia