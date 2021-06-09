Прототип неизвестного кроссовера Hyundai или Kia замечен на дорогах

В Южной Корее сфотографировали загадочный кроссовер, который позднее может быть представлен под маркой Hyundai или Kia. Пока все ломают голову, что же это за модель может быть.

Во-первых, стоит отметить, что сейчас идёт начальный этап испытаний, так как прототип не оснащён даже задними фонарями.

Во-вторых, сразу же исключаем Tucson и Sportage и с короткой, и с увеличенной колёсной базой. В-третьих, обратим внимание на рядом стоящие автомобили: прототип однозначно больше Kia K5/Optima.

Судя по задней стойке и контуру остекления в её районе, кроссовер имеет трёхрядную компоновку салона.

Исходя из этого, можно предположить, что на фото thekoreancarblog.com либо прототип новой модели для рынка Китая, либо готовящееся к выходу раньше срока следующее поколение Hyundai Santa Fe.