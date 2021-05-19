Новый Hyundai Santa Fe появится раньше срока. Причина - плохие продажи

В 2020 году дебютировал обновлённый Hyundai Santa Fe, который переехал на новую платформу и, таким образом, подвергся полному пересмотру как в дизайнерском плане, так и в техническом.

Обновление результатов не дало, продажи кроссовера не улучшились, и теперь корейцы готовят официальную смену поколений.

Santa Fe в прошлом году был продан в количестве 57 758 автомобилей, в то время как более дорогой Palisade разошёлся тиражом 64 791 автомобиль, не говоря уже о новом Kia Sorento, который купили почти 77 тысяч человек.

The KCB, сообщивший о более раннем выходе нового Santa Fe, прогнозирует ещё больший спад интереса к кроссоверу после появления нового Sportage, который вырастет в размерах и предложит широкий список силовых агрегатов, в том числе гибридных.

Hyundai уже работает над пятым поколением Santa Fe, внутризаводской индекс - MX5.

Известно, что кроссовер прибавит в габаритах, чтобы дистанцироваться от лонг-версии Hyundai Tucson (представлен в США и Южной Корее), которая всего на сантиметр меньше "Санты".

Новая генерация Santa Fe появится примерно на полгода раньше, чем планировалось, - в середине 2022 года.

Продажи обновлённого Hyundai Santa Fe стартовали в России в феврале 2021 года.

Цена на кроссовер в настоящее время стартует от 2 529 000 рублей.