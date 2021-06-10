На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек

Водитель автобуса, который насмерть сбил шесть человек в Свердловской области, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых.

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД или эксплуатации, повлекшем гибель людей. Мужчину опросили, после чего было принято решение о его задержании. Сейчас водитель помещен в изолятор временного содержания ОВД Лесного по статье 91 УПК РФ.

Напомним, авария произошла в закрытом городе Лесной утром 10 июня. Служебный автобус перевозил со смены работников местного завода. Когда автобус спускался с уклона перед остановкой, у него возникла неисправность, из-за которой "ПАЗ" протаранил ворота и наехал на шедших на предприятие рабочих. В результате погибли шесть человек. Еще 15 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным прокуратуры, у транспортного средства отказали тормоза. По факту аварии возбудили два уголовных дела по статьям 238 и 264 УК РФ. В рамках расследования второго дела и был задержан водитель. Сейчас следователи совместно с прокуратурой устанавливают точную неисправность автобуса, его техническое состояние.

Как отметил Горелых, на данным момент известно, что автобус прошел предрейсовый осмотр. Водителя также утром перед аварией осмотрел медик. Транспортное средство выпущено в 2012 году, с тех пор оно находилось в руках одного владельца. Сейчас автобус находится на градообразующем предприятии, где специалисты проверяют его тормозную систему.