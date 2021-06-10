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Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение"

Новости
    10.06.2021, 14:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сервис Apple представил на своем YouTube-канале тизер-трейлер многосерийной фантастической драмы "Вторжение" (Invasion), рассказывающей о проникновении на Землю пришельцев.

Фото: youtube.com
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При этом взгляд на попытку оккупации нас злыми силами будет представлен с нескольких максимально многонациональных точек зрения - "глобально, со всех континентов".

Аннотация сулит также немалую экзистенциальность предприятия, изучение этических и моральных вопросов ситуации.

Создатели шоу - номинант премии "Оскар" Саймон Кинберг (линейка "Люди Икс", новая "Сумеречная зона", сценарист "Шерлока Холмса" Ричи) и Дэвид Вейл ("Охотники" с Аль Пачино).

За постановку отвечают люди, снимавшие "Академию Амбрелла", "Мир Дикого Запада", "Лютера", "Черное зеркало" и "Карточный домик". В одной из ролей - Сэм Нил ("Парк Юрского периода").

Премьера - 22 октября.

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