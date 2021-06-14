В США заявили, что Байден на встрече в Женеве будет искать общие интересы

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным нацелен на поиск возможных общих интересов между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Байден "потратил некоторое время на подготовку" перед участием в череде саммитов, несмотря на то, что у него большой опыт в политике. "Это очень насыщенная поездка", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома. - Байден готовился к этому моменту в течение 50 лет, поскольку все это время внешняя политика и национальная безопасность были в центре внимания нынешнего американского лидера".

Напомним, встреча президентов России и США состоится уже в эту среду, 16 июня, в Женеве. Это будет первое личное общение Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Комментируя предстоящую встречу Владимир Путин отметил, что российско-американский саммит пройдет не зря, если удастся наладить механизмы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Среди таковых он назвал стратегическую стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и "заботу об экологии в целом, в глобальном смысле". Владимир Путин уверен, что по этим темам Россия и США "действительно могут эффективно работать".