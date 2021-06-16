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16 июня 2021 г.

Постановление губернатора Московской области от 16 июня 2021 года № 184-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова "20 июня" заменить словами "20 июля";

абзац второй подпункта 3 дополнить словами "или лабораторное подтверждение о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)";

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Установить, что по 20 июля 2021 года (включительно) проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с количеством участников более 50 человек (далее - мероприятия), в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с очным присутствием зрителей возможно только при одновременном выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра;

2) вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;

3) предельное количество зрителей составляет 1500 человек одновременно.

Количество зрителей, указанное в подпункте 3 настоящего пункта, может быть увеличено на 20% для вакцинированных зрителей при наличии действующего сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в случае, если организатор мероприятия обеспечит контроль наличия у зрителей сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).";

3) дополнить пунктами 21-22 следующего содержания:

"21. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача):

1) центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области, обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований постановления Главного государственного санитарного врача;

2) Министерству здравоохранения Московской области определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача;

3) Главному управлению по информационной политике Московской области совместно с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

22. Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача организации и индивидуальные предприниматели в период с 1 июля 2021 года по 15 июля 2021 года (включительно) представляют в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - РПГУ) по адресу https://uslugi.mosreg.ru/ сведения по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

Представленные сведения подлежат проверке Министерством здравоохранения Московской области с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений условиям, установленным настоящим пунктом Консультации по вопросам предоставления сведений осуществляются по телефону "горячей линии" - 122.";

4) в пункте 6 слова "и действует по 20 июня 2021 года (включительно)" исключить;

5) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев


Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ

"Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ


Перечень сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) организаций и индивидуальных предпринимателей

Перечень сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) организаций и индивидуальных предпринимателей
Перечень сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) организаций и индивидуальных предпринимателей



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Перечень сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) организаций и индивидуальных предпринимателей
(jpg, JPG, 105 Кб)
Перечень сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) организаций и индивидуальных предпринимателей
(jpg, JPG, 59 Кб)