Глава Крыма рассказал, кто в Керчи сопровождал его лодку вплавь

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал опубликованную в интернете видеозапись, где он в сопровождении сотрудников МЧС на лодке осматривает одну из улиц затопленной Керчи вблизи городской больницы №1.

На заднем плане в это время можно увидеть затопленный по крышу автомобиль и трех плывущих кролем мужчин. Глава Крыма объяснил, что на некоторых улицах затопленной ливнем Керчи это сейчас единственный способ передвижения.

- Сотрудники МЧС сопровождают в пешем порядке все лодки, которые подплывают к подтопленным зданиям и сооружениям, - объяснил глава РК Сергей Аксенов. - Спасатели экипированы в гидрокостюмы. Это делается для всех без исключения, и я этим исключением не был. Мы проехали в больницу, где надо было оценить ситуацию. Сотрудникам МЧС - слова благодарности. Они так сопровождают всех без исключения.

Слова главы Крыма подтвердил и министр МЧС РК Сергей Садаклиев.

- Сотрудники МЧС в гидрокостюмах, с соблюдением всех необходимых мер, обеспечивали безопасность и сопровождали лодку, чтоб исключить любые происшествия, - рассказал начальник МЧС Крыма. - Такая мера предосторожности используется не только для главы республики, но и при перемещении на лодках всех местных жителей, которых мы эвакуируем из пострадавших и подтопленных домов.

Напомним, из-за обильных ливней на востоке полуострова введен режим ЧС. Подтоплены почти 300 домовладений в Керчи и Ленинском районе. Более 40 тысяч человек остались без электричества из-за отключения трансформаторных подстанций. Глава РК лично осматривает подтопленные населенные пункты и координирует работу МЧС и местных чиновников и коммунальных служб.