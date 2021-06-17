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17.06.2021 13:53
Рубрика: Власть

Глава Крыма рассказал, кто в Керчи сопровождал его лодку вплавь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал опубликованную в интернете видеозапись, где он в сопровождении сотрудников МЧС на лодке осматривает одну из улиц затопленной Керчи вблизи городской больницы №1.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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На заднем плане в это время можно увидеть затопленный по крышу автомобиль и трех плывущих кролем мужчин. Глава Крыма объяснил, что на некоторых улицах затопленной ливнем Керчи это сейчас единственный способ передвижения.

- Сотрудники МЧС сопровождают в пешем порядке все лодки, которые подплывают к подтопленным зданиям и сооружениям, - объяснил глава РК Сергей Аксенов. - Спасатели экипированы в гидрокостюмы. Это делается для всех без исключения, и я этим исключением не был. Мы проехали в больницу, где надо было оценить ситуацию. Сотрудникам МЧС - слова благодарности. Они так сопровождают всех без исключения.

Слова главы Крыма подтвердил и министр МЧС РК Сергей Садаклиев.

- Сотрудники МЧС в гидрокостюмах, с соблюдением всех необходимых мер, обеспечивали безопасность и сопровождали лодку, чтоб исключить любые происшествия, - рассказал начальник МЧС Крыма. - Такая мера предосторожности используется не только для главы республики, но и при перемещении на лодках всех местных жителей, которых мы эвакуируем из пострадавших и подтопленных домов.

Напомним, из-за обильных ливней на востоке полуострова введен режим ЧС. Подтоплены почти 300 домовладений в Керчи и Ленинском районе. Более 40 тысяч человек остались без электричества из-за отключения трансформаторных подстанций. Глава РК лично осматривает подтопленные населенные пункты и координирует работу МЧС и местных чиновников и коммунальных служб.

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