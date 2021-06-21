В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто

Минэкономразвития РФ выступило против расширения списка технических неисправностей автомобиля, за которые предусматривается штраф. Свои предложения ведомство направило в МВД.

В Минэкономразвития назвали необоснованным наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. "Эти поломки не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа "избыточны" и "приводят к необоснованным расходам", пишет "Коммерсант".

Теперь ведомствам предстоит согласовать свои позиции. По сведениям издания, в ГИБДД изучают заключение, там готовы доработать свой перечень.

Ранее сообщалось, что в мае-июне этого года произошел всплеск атак мошенников на автомобилистов. За этот период в интернете было зарегистрировано в пять раз больше ресурсов для оформления диагностической карты онлайн, чем в предыдущие месяцы. Эксперты предупреждают, что желающий заочно пройти техосмотр, потеряет деньги и в лучшем случае получит фейковую диагностическую карту, либо не получит ничего. При этом он предоставит множество данных о себе и об автомобиле. Эта информация может быть использована злоумышленниками или продана на черном рынке.