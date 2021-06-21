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21.06.2021 06:01
Рубрика: Легковые авто

В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Минэкономразвития РФ выступило против расширения списка технических неисправностей автомобиля, за которые предусматривается штраф. Свои предложения ведомство направило в МВД.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Глава ГИБДД предложил сделать техосмотр автомобилей добровольным

В Минэкономразвития назвали необоснованным наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. "Эти поломки не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа "избыточны" и "приводят к необоснованным расходам", пишет "Коммерсант".

Теперь ведомствам предстоит согласовать свои позиции. По сведениям издания, в ГИБДД изучают заключение, там готовы доработать свой перечень.

Ранее сообщалось, что в мае-июне этого года произошел всплеск атак мошенников на автомобилистов. За этот период в интернете было зарегистрировано в пять раз больше ресурсов для оформления диагностической карты онлайн, чем в предыдущие месяцы. Эксперты предупреждают, что желающий заочно пройти техосмотр, потеряет деньги и в лучшем случае получит фейковую диагностическую карту, либо не получит ничего. При этом он предоставит множество данных о себе и об автомобиле. Эта информация может быть использована злоумышленниками или продана на черном рынке.