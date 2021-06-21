Вышел трейлер апокалиптической комедии "Как это закончится"

На YouTube опубликован трейлер ленты из той породы, что принято называть "тайной кошерностью", - "сандэнсовской" комедии "Как это закончится" (How It Ends). Где на вторых ролях - просто прорва приятных лиц.

Официальный синопсис. Лиза собирается устроить вечеринку как раз перед тем, как гигантский астероид должен упасть на Землю и полностью ее уничтожить. Но дополнительная беда в том, что организация праздников никогда не была для Лизы легкой задачей даже и в обычные-то времена, "а перед апокалипсисом становится и вовсе невыполнимой".

Беднягу преследует неудача за неудачей, и в итоге женщине приходится отправиться пешком через весь Лос-Анджелес "в компании своей острой на язык сестры, чтобы обрести мир с собой и найти компанию на конец света".

То есть всё это мы видели ровно десять лет назад в камерной драме Абеля Феррары "4:44 Последний день на Земле". Хотя у старика, конечно, предприятие выглядело не столь оживлённо.

Режиссеры, авторы сценария и продюсеры - Зои Листер Джонс (она же в главной роли) и Дэрил Вейн. В ролях: Кэйли Спэни ("Мейр из Исттстауна", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Уитни Каммингс ("Две девицы на мели"), Финн Вулфард ("Оно", "Очень странные дела"), Ник Кролл ("Бруклин 9-9"), Логан Маршалл-Грин ("Апгрейд", "Через Вселенную"), Бобби Ли ("Задержка в развитии"), Фред Армисен ("Чудотворцы", "Товарищ детектив"), Гленн Хауэртон ("В Филадельфии всегда солнечно", "Фарго"), Оливия Уайлд, Хелен Хант, Колин Хэнкс, Чарли Дэй и Мэри Элизабет Эллис, Поли Шор. И так далее.

Пока картина катается по фестивалям, и по дате российской премьеры (если она будет) данных еще нет.