Академик Сергей Чижик - о грядущем Форуме регионов Беларуси и России

Сергей Антонович, что дает Союзному государству цифровизация?

Сергей Чижик: Это очередной этап технологического развития общества, продолжение компьютеризации. Информационные технологии проникают практически во все сферы производства и быта. Об этом говорит активное использование таких понятий, как умный город, умный дом, интернет вещей. Техника не только решает задачи, поставленные человеком, но и общается с ним. А интернет вещей предполагает общение этих вещей еще и друг с другом. Если не реализовать цифровые технологии в производимом оборудовании, машинах и приборах, то невозможно конкурентно представить такую технику на мировых рынках. В Беларуси уже многое сделано, чтобы успешно развивать новый тренд. В мире известна белорусская школа программирования. Ученые Беларуси вместе с производственниками активно включились в решение задач цифровизации в различных отраслях экономики. Это позволило создать, к примеру, беспилотные летательные аппараты, интеллектуальный наземный электротранспорт, суперкомпьютеры с новыми возможностями. Начала работу Белорусская АЭС. Активное использование электроэнергии дает прямой выход на использование "цифры".

Благодаря союзным программам нами с россиянами созданы суперкомпьютерные платформы

Как это влияет на белорусско-российское сотрудничество?

Сергей Чижик: В рамках Союзного государства НАН Беларуси участвовала как госзаказчик в выполнении 20 научно-технических программ. Мы многое с российскими коллегами сделали в космических исследованиях. Это тоже элемент цифровизации, поскольку предполагает обработку и анализ больших объемов данных, космических изображений районов Земли. Благодаря программам "СКИФ", "СКИФ - Грид", "Триада", "СКИФ - Недра" созданы суперкомпьютерные платформы и программное обеспечение, на основе этих заделов разрабатываются компактные офисные суперкомпьютеры. Мы не должны забывать о передаче данных в формате 5G, позволяющем совмещать работу огромного количества приборов, это тоже "цифра". Экспертные информационные системы позволяют, используя данные компьютерной томографии, УЗИ, ДНК-идентификации, заметить малейшие отклонения в организме. Следующим этапом может стать "домашняя медицинская лаборатория".

С вице-президентом РАН, руководителем Сибирского отделения РАН академиком Валентином Пармоном вы возглавляете Межакадемический научный совет. Как он влияет на выбор направлений исследований?

Сергей Чижик: Наша задача - с учетом приоритетов дать рекомендации по формированию союзных программ. Сегодня мы определились по многим совместным наукоемким проектам. Это, например, "Аддитивность". В ее основе тоже цифровизация. С использованием 3D-принтеров можно получить из полимеров, металлов или керамики практически любую деталь сложной формы или узел без образования отходов. Невозможна без информационных технологий и программа "Ускоритель-СГ" по созданию на базе исследовательского центра в российской Дубне ускорителя нейтронов и других элементарных частиц. То же можно сказать о программах "Стволовые клетки-2", "Геологоразведка и природопользование", "ДНК-идентификация-2". Институты НАН Беларуси имеют тесные контакты с научными учреждениями в России. Мы нужны друг другу. Движение вперед будет более эффективным и рациональным, если мы усилия объединим.

Кто в России является партнером белорусских ученых?

Сергей Чижик: Мы сотрудничаем с научными учреждениями и университетами Москвы, Санкт-Петербурга, Уральским и Сибирским отделениями РАН, Курчатовским институтом, со многими государственными корпорациями. Планируем посещение госкорпорации "Росатом" по разработке новых накопителей электроэнергии. Яркий пример сотрудничества - создание белорусской исследовательской базы в Антарктиде. Сейчас создаем цифровые заделы для контроля за перемещением по территории Союзного государства продуктов и товаров и их идентификации. Эта система базируется на радиочастотных метках и согласуется с российской системой "Меркурий". Так шаг за шагом создается единое научно-технологическое пространство наших стран.

Какие вопросы предполагаете обсудить на форуме?

Сергей Чижик: Очень длителен период подготовки союзных программ, сложны этапы согласования с обеих сторон. Конечно, надо оптимизировать этот процесс. До сих пор не решен вопрос об интеллектуальной собственности, созданной в ходе выполнения союзных программ. Это надо сделать в ближайшее время, чтобы получать дивиденды от совместных наработок, патентов, ноу-хау. Я бы назвал еще одну задачу, которую нельзя откладывать. Это вопрос фундаментальных исследований. Долгие годы мы использовали задел, наработанный в СССР. Если не копнем поглубже в фундаментальных науках, то можем иссякнуть. Поэтому надо создавать союзную программу в области совместных фундаментальных исследований в различных областях науки. Это может быть и физика, ядерная физика, химия, материаловедение и нанотехнологии, науки о жизни...

Надо, наверное, повышать и научную мобильность?

Сергей Чижик: Активнее практиковать научные стажировки, как было в СССР. Мы были тогда молоды, но те контакты до сих пор работают. Нужно организовать совместное использование дорогостоящего научного оборудования в центрах коллективного пользования. А в перспективе - переходить к взаимному участию на конкурсной основе белорусских и российских научных коллективов в решении тех или иных научно-технических задач из национального госзаказа. Как видите, тем для дискуссий много, главное, чтобы за ними последовали реальные действия.