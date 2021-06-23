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23.06.2021 15:48
Рубрика: Власть

Голикова: В Крым направлены бригады противочумного института

Текст: Илья Изотов (Ялта)

В Ялту после аномальных ливней направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции Роспотребнадзора, а в Ялте размещена мобильная лаборатория . Они усилят мониторинг за объектами внешней среды и водой. Об этом во время видеоконференции с президентом РФ заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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По словам Голиковой, организован круглосуточный мониторинг эпидситуации на подтопленных территориях и комплекс мероприятий, которые предотвращают распространение инфекций. Кратность отбора проб из источников водоснабжения увеличена. Также лаборатории тестируют воду из разводящей сети водоснабжения, привозную и морскую воду, а также сточные жидкости.

- По состоянию на 22 июня заболеваемость инфекционными заболеваниями в Крыму не превышает средних многолетних показателей, - констатирует Голикова. - А заболеваемость COVID-19 за последние сутки - 11 случаев на 100 тысяч населения, что меньше, чем показатель по РФ. Но мы видим нарастание: и темпы прироста сейчас выше, чем по Российской Федерации. Но и до наводнения в Ялте регистрировался больший рост числа случаев коронавирусной инфекции. И эта ситуация в регионе была на контроле.

В Ялте в зоне подтопления планируется дополнительная иммунизация населения - 19 тысяч человек с подтопленных территорий - им поставят прививки от гепатита А и против дизентерии Зонне.

Также Голикова отметила, что на местном водоканале введен режим повышенного хлорирования водопроводных сетей. В зоне подтопления приостановлена работа детсадов. Также закрыты пляжи с явными признаками разрушений на подтопленных территориях. На придомовых участках будут дезинфицированы выгребные ямы. Голикова выразила надежду, что все эти принятые меры не вынудят власти сокращать турпоток в Республику Крым. Ранее и руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что холерных вибрионов в морской воде в Ялте не обнаружено.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов отметил, что в республике работают 34 межведомственные комиссии для определения ущерба от наводнения. Уже составлено 755 актов о повреждении имущества граждан. Заявки на компенсации подал 661 предприниматель. Более 130 получили компенсации. Аксенов предложил использовать в Крыму "иркутский" механизм субсидирования бизнеса на восстановление деятельности при потерях от паводка. Свои предложения в правительство РФ крымский Совмин подаст до 28 июня.

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