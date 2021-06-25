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25.06.2021 10:40
Рубрика: Происшествия

На Урале обвиняемым в убийстве девушки из-за Audi дали от 17 до 20 лет

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

В Екатеринбурге огласили приговор по делу о гибели девушки в сентябре 2019 года. Как выяснилось, обвиняемые - двое мужчин и женщина - убили ее ради автомобиля.

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
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Напомним, сообщники обвинялись по нескольким статьям, так как за ними числится не одно правонарушение. Однако самой тяжкое преступление они совершили в 2019, когда решили завладеть дорогой иномаркой: начали искать подходящие варианты в интернете и наткнулись на объявление, которое дала молодая жительница Березовского.

- В начале октября подсудимые договорились о встрече с предполагаемой жертвой. Попросили ее подъехать к дому на улице Новаторов - якобы для осмотра Audi, которую девушка выставила на продажу. Ничего не подозревающая автовладелица приехала в назначенное место - сообщники убили ее, тело спрятали в колодце, а на похищенной машине уехали в Челябинск, откуда сами родом, и там продали ее, - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Родственники 27-летней пропавшей обратились в правоохранительные органы на следующий день. Несколько дней в Екатеринбурге и пригороде ее искали полицейские и волонтеры. Тело в итоге нашли в канализационном коллекторе в Орджоникидзевский район Екатеринбурга, а Audi "всплыла" у перекупщиков в соседнем городе.

- Вечером 14 октября в Копейске оперуполномоченные задержали первого подозреваемого, он в этот момент ехал в такси. Еще двух - ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске, - рассказал начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Чтобы вывести злоумышленников на чистую воду, следователи и полицейские провели большую работу по сбору доказательной базы: в уголовном деле - 11 томов, при этом только обвинительное заключение составило более трех сотен страниц.

Фото: iStock
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Соучастники в зависимости от роли обвинялись по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Разбой", "Похищение человека", "Вымогательство" и так далее. Например, по данным следствия, они похитили мать одной из подсудимых ради денег, которые та хранила на счете в банке (женщине удалось сбежать).

- Приговором Свердловского областного суда подсудимым в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 17 до 20 лет, с отбыванием в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов, - сообщил "РГ" официальный представитель регионального СК.

Как уточнила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, суд также взыскал с мужчин в качестве компенсации морального вреда по два миллиона рублей с каждого, с женщины - полтора.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск

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