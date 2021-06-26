Премьеру "Дюны" Вильнёва вновь перенесли

Многострадальное новое прочтение "Дюны" от Денни Вильнёва вновь переносится (большинство уже сбились со счёта, в который раз).

Компания Warner Bros. подкорректировала расписание дат своих прокатов, в результате чего "Дюна" съехала еще на три недели - с ранее объявленного 1-го на 22 октября. Об этом сообщает Deadline.

Отмечено, что перенос вызван американской датой выхода не менее многострадального 25-го "Бонда", обозначенной на 8 октября.

Вместе с "Дюной" сместились еще два напряженно ожидаемых проекта. Полнометражный приквел "Клана Сопрано" - с 24 сентября на 1 октября, то есть на "старый день" "Дюны", и драма Клинта Иствуда "Мужские слезы" - с 22 октября на 17 сентября.

На сроки появления лент на стриминге HBO Max коррективы не отразятся - подписчикам сервиса они станут доступны в момент кинопремьер - и далее в течение 31 дня.

Меж тем мировая премьера "Дюны" состоится 3 сентября на Венецианском МКФ.

Выход фильма в России пока назначен на 16 сентября.