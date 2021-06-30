Раскрыта тайна загадочного кроссовера

Несколько недель назад в Южной Корее был сфотографирован кроссовер, идентифицировать который не удалось. Были предположения, что к тестам новой модели приступили либо Hyundai, либо Kia. Теперь есть однозначный ответ.

Как сообщает The KCB, Kia разрабатывает две модели SUV. Одна из них - кроссовер размером с Telluride, то есть она будет соразмерна с Hyundai Ioniq 7, который появится в 2024 году. Сроки выхода, напомним, были озвучены официально. Соответственно, аналогичный кросс от Kia дебютирует в это же время, плюс-минус полгода.

Второй SUV, разрабатываемый Kia, по данным инсайдером, будет иметь габаритную длину около 4.3 метра, то есть будет соразмерен Kia Seltos. При этом, благодаря платформе E-GMP, обеспечивающей ровный пол, места в салоне будет столько же, сколько в Sportage. Выход новинки намечен на 2022 год, и именно она является тем самым загадочным кроссовером на фото.

В настоящее время у Kia есть один электрокар нового поколения (на базе платформы, изначально созданной для электрических моделей) - Kia EV6.