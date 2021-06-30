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Омские власти заявили, что не лишали омича звания ветерана 14:49
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30.06.2021 14:49
Рубрика: Власть

Омские власти заявили, что не лишали омича звания ветерана

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омские власти прокомментировали обращение местного жителя Владимира Василькова к президенту России Владимиру Путину. Он пожаловался главе государства на то, что остался без "ветеранских" выплат после того, как его пенсия увеличилась.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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- Звания "Ветеран Омской области" Владимира Алексеевича никто не лишал, - заявил губернатор Омской области Александр Бурков. - Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления граждан по данной выплате. В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15631 рублей. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить.

Бурков отметил, что сейчас региональные власти думают, как решить эту проблему. Такая задача уже поставлена кабинету министров.

Напомним, Владимир Васильков рассказал главе государства, что отработал на благо родного региона 40 лет, но его лишили выплат и звания. Президент заявил, что это неправильно - нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют.

- Надеюсь, в Омске меня услышат, - отметил Путин.

Первым на обращение омича отреагировал следственный комитет. В ведомстве начали проверку и выясняют все обстоятельства прекращения социальных выплат.

Проверку также начала прокуратура Омской области.

- Органами прокуратуры Омской области в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение прав обратившегося гражданина на получение мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, в том числе для ветеранов труда, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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