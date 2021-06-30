Стали известны детали смерти 32-летнего актера Ростислава Гулбиса

Российский актер Ростислав Гулбис, скончавшийся 29 июня на съемках в Костроме на 33-м году жизни, умер от почечной недостаточности и отека легких. COVID у него не было, подчеркнула директор артиста Екатерина Гольцман.

По словам директора, в Кострому Гулбис приехал на съемки в музыкальном клипе местной группы "Гудтаймс", а также для участия в мероприятии, "связанном с "Полицейским с Рублёвки". Напомним: в сериале Ростислав сыграл опера Елисеева.

Когда артист не явился в назначенный час, его начали искать костюмеры, выяснив, что Гулбиса еще 28-го госпитализировали в костромскую окружную больницу. Девушка актера сказала, что с панкреатитом - с Ростиславом такое уже было три года назад, и тогда прошло без последствий, передает Mash.

Прощание с артистом пройдет в субботу. Похоронят его, скорее всего, на Ваганьковском кладбище Москвы.

Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года в Москве. Среди работ - "Чернобыль. Зона отчуждения", "Кулагин и партнеры", "Солдаты. Снова в строю", "Кома", "Нагиев на карантине", "Проклятый чиновник".