Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России

Заключительным аккордом на традиционной встрече представителей регионов Беларуси и России, которая в четверг завершает свою работу, обозреватели посчитали приглашение россиян на очередной, IX Форум регионов. Он состоится в Гродно, который, по словам спикера верхней палаты парламента РБ Натальи Кочановой, "по праву считается одном из самых древних и красивых городов Синеокой, известный своей богатой и славной историей".

Выступая на пленарном заседании Форума, спикер в очередной раз подтвердила, что союз двух братских народов и государств "прошел проверку временем". А последние события вокруг Беларуси и России, по ее мнению, доказывают, насколько принятые много лет назад решения были дальновидными. "И площадка Форума регионов - яркая демонстрация единства и сплоченности народов перед лицом, как объективных вызовов, так и искусственно создаваемых проблем, попыток разобщить и ослабить нас", - подчеркнула Кочанова. Она выразила уверенность в том, что эти попытки "разобьются о крепость" двусторонних отношений. "Сообща мы обеспечим мир, спокойствие и благополучие в своих домах", - констатировала белорусский политик.

По ее словам, которые приводит БЕЛТА, умение слушать и понимать друг друга - залог эффективности любых отношений. И основная миссия состоявшегося форума - содействовать развитию непрерывного межрегионального диалога. Спикер убеждена, что и нынешний диалог "придаст новый импульс укреплению белорусско-российской интеграции, в том числе в научно-технической сфере".

Как уже информировал "СОЮЗ", Форум регионов Беларуси и России уже в восьмой раз проходит под эгидой Совета Федерации Федерального собрания России и Совета Республики Национального собрания Беларуси. В этом году он посвящен научно-техническому сотрудничеству в эпоху цифровизации и формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств. Правда, его основные мероприятия из-за пандемии COVID-19 были организованы в режиме видеоконференции, уточняет агентство.

На пленарном заседании перед участники в четверг выступили президенты России и Беларуси, руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов, а также эксперты в сфере цифровизации.