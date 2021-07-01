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01.07.2021 11:07
Рубрика: Власть

Установлен сотрудник мэрии, звонивший пожаловавшейся Путину сибирячке

Текст: Наталья Граф

Администрация Кемеровской области установила личность сотрудника мэрии Новокузнецка, разговаривавшего по телефону с Еленой Калининой. Местная жительница пожаловалась Владимиру Путину на прохудившуюся крышу детского сада и оказалась в немилости у чиновников.

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
"Прямая линия" президента Владимира Путина. Главное

- Подтверждений тому, что заявительницу просили отозвать обращение, в настоящий момент не найдено, - сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Кузбасса Софью Балакиреву.

Напомним, 30 июня во время "Прямой линии" с президентом РФ Елена Калинина попросила главу государства помочь с ремонтом крыши детского сада, в который ходит ее внук.

- Наш коррекционный 235-й детсад построен в 1982 году, ему 40 лет. Крыша течет, мы обращались во все инстанции, но делать ничего не хотят, - сообщила она президенту по видеосвязи.

А волонтеры рассказали, что на Елену Калинину оказывали давление - ее попросили удалить обращение к президенту. Владимир Путин успокоил жительницу Кузбасса и пообещал, что больше ей никто угрожать не будет.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что ситуация с Еленой Калининой из Новокузнецка находится под его личным контролем. По факту угроз заявительнице начата проверка. Здание детского сада будет полностью отремонтировано. Проектировщики уже приступили к работе.

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