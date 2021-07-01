В Петербурге 1 июля огласят шорт-лист премии "Глобальная энергия"

Имена пятнадцати претендентов 2021 года на международную премию "Глобальная энергия" будут оглашены сегодня, 1 июля, в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Как сообщили "РГ" в ассоциации под тем же названием, что и сама премия, в шорт-лист ГЛЭН-2021 включены три группы ученых и специалистов - по пять кандидатов в каждой из трех номинаций премии: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика", "Новые способы получения энергии".

За год до этого в шорт-лист "Глобальной энергии" вошли граждане восьми стран - Австралии, Германии, Греции, Дании, Италии, Китая, США и Японии. В этом году такой шанс был у 106 ученых и специалистов-практиков из 36 стран. Среди них, о чем мы уже сообщали, впервые четыре женщины - из Зимбабве, Индии, Казахстана, США. В номинацию "Традиционная энергетика" было подано 34 представления, в номинации "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы получения энергии" - 45 и 27 заявок соответственно.

Как стало известно "РГ", в день оглашения шорт-листа с именами главных в этом году номинантов перед студентами и сотрудникам СПбПУ с онлайн-лекцией выступит нобелевский лауреат Родни Аллам, ставший обладателем премии "Глобальная энергия" в 2012 году. Этот ученый из Великобритании известен тем, что изобрел технологию ("Цикл Аллама"), позволяющую генерировать недорогую и чистую энергию из углеводородных топлив без вредных выбросов в окружающую среду.

Добавим, что ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума, на площадке СПбПУ с лекцией выступил Рае Кван Чунг - лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, он же - председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия".