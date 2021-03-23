За премию "Глобальная энергия" в 2021 году с мужчинами поспорят женщины

Учрежденная в России в начале 2000-х международная премия "Глобальная энергия" за минувший год заметно расширила географию, а конкуренцию мужчинам впервые составят четыре женщины - из Зимбабве, Индии, Казахстана, США. Это стало понятно по результатам только что завершенного приема заявок на премию 2021 года.

В номинационных представлениях фигурируют 36 стран, что в три раза больше, чем было в 2019-м. В прошлом году география расширилась до двадцати, а теперь прибавилось еще шестнадцать государств-участников. Перемены весьма существенные в нынешней международной обстановке и вдвойне важные на фоне явного и неявного противодействия любым инициативам из России. Как и за счет чего стала возможной такая динамика?

Не замыкать всю работу только на "золотом миллиарде" (странах Северной Америки и Западной Европы), а продвигаться на другие континенты, вовлекать в орбиту развивающиеся страны и государства с переходной экономикой - эту задачу поставил перед собой и коллегами президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев, всего год назад примеривший на себя новые полномочия. Результаты говорят сами за себя.

В сводном листе заявок 2021 года появились номинационные представления и кандидаты-новички из Африки, Восточной Европы, Латинской Америки. Вот эти страны в алфавитном порядке: Алжир, Буркина - Фасо, Венгрия, Гана, Гамбия, Египет, Зимбабве, Иордания, Камерун, Латвия, Мадагаскар, Мексика, Нигерия, Того, Уругвай. При этом, как уверяют организаторы, "сохранены все жесткие правила по выдвижению в соответствии с самыми строгими академическим стандартами".

Номинационный процесс - это ценнейшее завоевание "Глобальной энергии", считает Сергей Брилев. Тут, по его словам, "только холить и лелеять". И в интервью "РГ" год назад твердо заявил, что работа Международного комитета по присуждению премии "будет оставаться прозрачной и независимой".

В ассоциации "Глобальная энергия" не делают секретом общее число номинационных представлений: их в этот раз 106. Больше всего заявок из России - 24. Далее идут США (21), Япония (5), Великобритания (4), Канада (4). И впервые за всю историю премии (без малого двадцать лет) среди номинированных кандидатов сразу четыре женщины. Их имена, место работы и род исследований раньше времени не раскрывают, названы только страны: Зимбабве, Индия, Казахстан, США. Этот факт, действительно, привлекает внимание, потому что премию "Глобальная энергия" присуждали уже 17 раз, но среди 42 ее лауреатов не было ни одной женщины…

Как поступят в этот раз, никто предугадать не может. Согласно процедуре, каждая из заявок будет вначале вынесена на суд независимых экспертов. Их задача - оценить представленные работы по единым критериям (новизна, научная и практическая ценность, соответствие нормам энергетической безопасности) и составить шорт-лист из 15 заявок, получивших наивысший средний балл в одной из трех номинаций. А уже затем, на заключительном этапе, шорт-лист рассмотрят и назовут лауреатов члены Международного комитета премии. На этот момент в его составе 20 видных ученых из 14 стран.

В 2021 году намереваются закрепить правило, согласно которому имена лауреатов "Глобальной энергии" объявляют на узнаваемых площадках в российских регионах. Минувшим летом такую церемонию провели в Калуге, в Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

А в этот раз Международный комитет соберется на свое заседание шестого-седьмого сентября в Казани - в дни проведения там Татарстанского нефтегазохимического форума. Сами премии намереваются вручить лауреатам в Москве - в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет 13-15 октября 2021 года. Но еще до этого, на Петербургском международном экономическом форуме (2-5 июня), планируется торжественное награждение лауреатов "Глобальной энергии" за 2020 год - церемония была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Досье "РГ"

"Глобальная энергия": взгляд изнутри и снаружи

Правом номинировать на премию "Глобальная энергия" в настоящее время обладают более трех тысяч человек. Это лица, сами удостоенные этой премии, а также лауреаты Нобелевской премии и еще восьми международных премий с высоким рейтингом: Kyoto, Max Planck, Вульфа, Бальцана, шейха Зайеда, Energy Globe, Goldman Environment, UNEP Sasakawa Prize.

Кроме того номинировать могут члены Российской академии наук и академий наук иностранных государств, ученые и/или организации в лице своих представителей, прошедшие верификацию на сайте премии и получившие подтверждение статуса номинирующего, а также лица, специально приглашенные организатором премии в состав такого пула. Каждый из номинирующих вправе подать не более трех представлений в течение одного номинационного цикла. Самовыдвижение на премию исключается.

Как считают в ассоциации "Глобальная энергия", росту авторитета и популярности одноименной премии в последний год способствовала активная работа на площадке Мирового энергетического совета в Лондоне. А дополнительным фактором стала интернационализация Наблюдательного совета. За минувший год в него вошли генеральный директор Африканской ассоциации энергетики Абель Дидье Телла, от Латинской Америки - экс-президент Уругвая Хулио Мария Сангинетти, из Европы - основатель лондонско-брюссельской группы "Инфлуэнс" Питер Уайлдинг.