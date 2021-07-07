В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело после сегодняшнего инцидента с захватом заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени.

Напомним, утром в помещение организации вошел мужчина с сумкой, сообщил, что в ней бомба, и потребовал крупную сумму наличными. По версии следствия, речь шла о 15 миллионах рублей. При этом в отделении оставались работники банка - они оказались у злоумышленника в плену.

В ходе спецоперации при силовой поддержке оперативников Росгвардии, сотрудников ФСБ области и полиции подозреваемого удалось задержать. "По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе главка МВД. - Помещение обследовали кинологи со служебными собаками".

По предварительным данным, при у мужчины был муляж бомбы, сам он наблюдается у психиатра.

Начато расследование по статье 206 УК РФ (захват заложника).