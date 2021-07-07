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07.07.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

ЗАЗ "Таврия" получил вторую жизнь на рендерах, но многим это не понравилось

Текст: Константин Руссов

Серийная жизнь ЗАЗ "Таврия" закончилась в 2007 году, но сегодня в условиях тесных парковок и ценах на бензин (помните, в рекламе машину заправляли бензином из зажигалки?), эта модель могла бы стать отличным предложением.

Фото: Борис Захаров/РГ
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То, как мог бы выглядеть преемник ЗАЗ "Таврия", представил дизайнер из Украины Роман Прядко.

Ранее он переосмысливал облик Москвич-2140 и уазовской "Буханки". Автомобиль сохранил концепцию трёхдверного хэтчбека А-класса с узнаваемым силуэтом, который в одном из вариантов дополнен крышкой багажника со спойлером типа "ласточкин хвост".

Однако следует отметить, что такой наклон фар выглядит уже архаично, и сразу же вспоминаются модели семейства Sputnik от Lada (ВАЗ).

В комментариях под работой можно встретить как положительные оценки с рекомендациями по изменениям некоторых моментов, так и негативные: кто-то даже сравнил автомобиль со сковородкой.

ЗАЗ "Таврия", являясь фактически преемником ЗАЗ-968, встала на конвейер в 1987 году. Модель выпускалась в различных типах кузова, в том числе в версии пикап. В разные годы производства хэтчбек оснащался моторами мощностью от 45 до 71 л.с.