ЗАЗ "Таврия" получил вторую жизнь на рендерах, но многим это не понравилось

Серийная жизнь ЗАЗ "Таврия" закончилась в 2007 году, но сегодня в условиях тесных парковок и ценах на бензин (помните, в рекламе машину заправляли бензином из зажигалки?), эта модель могла бы стать отличным предложением.

То, как мог бы выглядеть преемник ЗАЗ "Таврия", представил дизайнер из Украины Роман Прядко.

Ранее он переосмысливал облик Москвич-2140 и уазовской "Буханки". Автомобиль сохранил концепцию трёхдверного хэтчбека А-класса с узнаваемым силуэтом, который в одном из вариантов дополнен крышкой багажника со спойлером типа "ласточкин хвост".

Однако следует отметить, что такой наклон фар выглядит уже архаично, и сразу же вспоминаются модели семейства Sputnik от Lada (ВАЗ).

В комментариях под работой можно встретить как положительные оценки с рекомендациями по изменениям некоторых моментов, так и негативные: кто-то даже сравнил автомобиль со сковородкой.

ЗАЗ "Таврия", являясь фактически преемником ЗАЗ-968, встала на конвейер в 1987 году. Модель выпускалась в различных типах кузова, в том числе в версии пикап. В разные годы производства хэтчбек оснащался моторами мощностью от 45 до 71 л.с.