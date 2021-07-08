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08.07.2021 17:06
Рубрика: Легковые авто

Прототип нового Lada Largus покажут осенью 2021 года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

"РГ" рассказывала, что на сентябрьском автосалоне в Мюнхене компания Renault представит серийную версию электрического MeganE. Как оказалось, своя премьера для этого мотор-шоу есть у бюджетной Dacia.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В официальном сообщении Dacia говорится о мировом дебюте "совершенно нового универсального 7-местного семейного автомобиля". Вариантов немного: либо Duster с компоновкой "2+3+2", либо новый Logan MCV. Скорее всего, речь идёт именно об универсале.

Новое поколение Dacia Logan MCV было замечено во время климатических испытаний. Теперь можно безошибочно утверждать, что третье поколение универсала повышенной вместимости вернётся к концепции первой генерации, когда за основу бралась растянутая "тележка" от Logan, позволяющая установить третий ряд сидений.

Новый Logan MCV создан на платформе CMF-B, на которой построено третье поколение седана Logan и хэтча Sandero и будут созданы новые Lada, в числе которых, очевидно, есть и Largus.

Напомним, что нынешняя версия народного универсала и чемпиона сегмента LCV является клоном первого поколения Logan MCV (платформа B0).

#Lada #Renault