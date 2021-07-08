В Палане ввели режим ЧС после падения Ан-26

После авиакатастрофы, унесшей жизни 28 человек, в поселке Палана введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Известно, что большинство пассажиров Ан-26 были жителями Паланы. С ними вместе летела домой и глава поселка Ольга Мохирева. В четверг губернатор Владимир Солодов выразил соболезнования ее семье.

"В авиакатастрофе погибла наша коллега, член нашей общей команды, глава Паланы Ольга Петровна Мохирева. Молодая, талантливая, отзывчивая на просьбы односельчан и коллег. Запомним ее такой, сохраним в своем сердце. Мои соболезнования родным и близким. Светлая память", - написал глава региона в Instagram.

Напомним, самолет Ан-26, следовавший из Петропавовска-Камчатского в Палану, потерпел крушение 6 июля при заходе на посадку. Воздушное судно столкнулось с сопкой в нескольких километрах от Паланы. 22 пассажира и шесть членов экипажа погибли.

На данный момент спасателям удалось найти 19 тел, поиски остальных погибших продолжаются. На месте трагедии работают следователи и комиссия Росавиации.