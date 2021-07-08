Водолазы подключились к поискам погибших в авиакатастрофе на Камчатке

В четверг утром на место крушения пассажирского самолета Ан-26 у поселка Палана прибыли водолазы. Туда же направляется и специальное судно.

Как рассказал РИА Новости замглавы АО "Камчатское авиационное предприятие" Сергей Горб, поиски с воздуха прекращены, вертолеты авиакомпании возвращаются на места базирования.

С рассветом наземная группировка возобновила обследование береговой линии. В район реки Анадырка на квадроциклах отправились 14 сотрудников пожарно-спасательной части Паланы. Всего в поисковых работах задействованы около 70 спасателей и волонтеров.

"Запланирован вылет из Паланы вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков к месту крушения, а также привлечение водолазов для обследования морского дна на месте крушения", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Напомним, авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля. Самолет Ан-26 выполнял регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, но перед посадкой вдруг перестал выходить на связь. Через несколько часов его обломки нашли в районе сопки Пятибратка, расположенной в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

В среду спасатели обнаружили 19 тел погибших. Поисковые работы продолжаются.

По факту крушения расследуется уголовное дело. На месте трагедии работает комиссия Росавиации.