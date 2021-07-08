Корпорацию развития Оренбуржья возглавил Никита Хилимончик

Корпорацию развития Оренбургской области (КРОО) возглавил новый руководитель - им стал 26-летний Никита Хилимончик, прежде занимавший пост заместителя гендиректора. В 2019-м он одержал победу в региональном кадровом конкурсе "Команда Оренбуржья" и был приглашен Игнатом Петуховым на работу в корпорацию.

Кстати, в июле исполняется два года с тех пор, как команда Игната Петухова начала работу в Оренбуржье. Напомним, что регион тогда занимал в Национальном рейтинге инвестиционного климата скромное 51-е место. Перед областью была поставлена амбициозная задача - попасть в топ-20 лучших. Многим казалось, что в ближайшей перспективе это нереально. Но молодая команда Корпорации развития Оренбургской области (КРОО) была уверена: в регионе есть все для "большого рывка".

Сегодня, спустя два года, на сопровождении у КРОО 40 инвестпроекта на сумму более 48 миллиардов рублей. За этот период был дан старт целому ряду крупных проектов - в том числе, и с участием известных зарубежных компаний. Так, американский John Deere открыл новое производство в Оренбурге (а ранее планировал - в Домодедово). Объем инвестиций в проект - 1,4 миллиарда рублей. Итальянский производитель макарон De Cecco теперь сотрудничает на постоянной основе с оренбургскими аграриями. Это плюс 500 миллионов рублей в экономику области. Крупный производитель масла "Астон" будет строить производство в Оренбуржье. Инвестиции составят 10 миллиардов рублей, а город Бузулук получит 500 новых рабочих мест. А мировой производитель керамики Lasselsberger открывает фабрику в Светлинском районе. Это еще 6 миллиардов инвестиций в регион плюс 400 новых рабочих мест.

В общей сложности за два года - даже с учетом, что в 2020-м весь мир был в локдауне - Корпорация развития смогла привлечь инвестиции более чем на 18 миллиардов рублей. Это почти пятая часть от бюджета всей области!

- Наша команда помогла открыть более 1000 рабочих мест, - говорит Игнат Петухов. - Это реальные люди, которые будут работать в нашем регионе, а не искать работу в других субъектах.

В числе главных проектов КРОО - работа по созданию в регионе Особой экономической зоны (ОЭЗ). Постановление о ее создании было подписано губернатором Денисом Паслером год назад. На подготовку заявки объемом более 2000 страниц у корпорации ушло полгода. Сейчас документ проходит согласование в Москве.

Тем временем команда готовит к открытию площадки ОЭЗ в Оренбурге и Орске. На сегодня 8 потенциальных резидентов уже решили открыть свои производства в ОЭЗ. А значит, скоро в копилку региона можно будет добавить еще 8 новых предприятий.

Всего же на территории ОЭЗ планируется запустить 23 новых производства, которые будут выпускать продукцию с высокой добавочной стоимостью. А Оренбург и Орск получат еще 2000 новых рабочих мест.

За минувшие два года власти удалось наладить живой диалог с бизнесом. В числе самых наболевших проблем предприниматели называли засилье административных барьеров и трудности с подключением к электросетям.

Но теперь эти вопросы успешно решаются. Корпорация запустила сайт сети56.рф. Информация о подключении к электросетям доступна теперь любому бизнесмену, а срок подключения снизился на 20 дней.

Кроме того, заработали портал Проверенный бизнес 56 и телеграмм бот. Благодаря этому каждый предприниматель может в режиме 24/7 получить любую консультацию и пожаловаться на свои проблемы.

На новый уровень удалось вывести и поддержку экспорта. Только за 2019 год предприятия Оренбуржья заключили экспортных контрактов на общую сумму 22,7 миллиона долларов. По итогам 2020-го этот показатель был перекрыт.

А разработанный портал investinorenburg.ru стал одним из лучших в стране. Здесь наглядно и доступно представлена информация как о мерах поддержки инвесторов, так и об инвестиционных площадках в регионе.

- Уже в 2020-м область улучшила свои показатели в Национальном рейтинге АСИ с 51-го на 44-е место. А на сегодня Оренбуржье занимает 16 позицию в рейтинге, - резюмирует Игнат Петухов. - Мы больше не в середнячках и отстающих - теперь мы уверенно занимаем позиции в топ-20.

Перед новым руководством КРОО стоят не менее масштабные цели.

- Впереди много работы, необходимо сохранить набранный темп и даже его преумножить, - подчеркнул Никита Хилимончик. - Хочу сказать спасибо всем, кто верил, поддерживал и дал шанс проявить себя, всем, кто критиковал и предлагал идеи - я всегда это учитывал в своей работе. На очереди - много интересных задач, проектов и решений, которые будут делать Оренбургскую область лучше!