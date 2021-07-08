Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени

Суд заключил под стражу на два месяца тюменца, который 7 июля захватил отделение Сбербанка и угрожал привести в действие бомбу. Решение вынес сегодня Калининский районный суд города.

Напомним, вчера в областном центре фигурант зашел в офис банка на Червишевском тракте с рюкзаком, в котором, как он объявил, находилось взрывное устройство. Сначала мужчина требовал выдать ему не менее 13 миллионов рублей, а уже в ходе переговоров увеличил сумму выкупа еще на два миллиона. Удерживаемые в качестве заложников сотрудницы отделения передали просьбу налетчика своему руководству. Примерно через два часа после захвата он получил деньги, а на выходе из здания был встречен бойцами СОБР регионального управления Росгвардии и передан полиции.

Чтобы смягчить свою вину, горе-захватчик объяснял правоохранителям, что наблюдается у психиатра. Однако документов, подтверждающих это, нет. Обвиняемому назначат экспертизу. Известно, что мужчина не женат и не имеет детей.