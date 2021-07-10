Вдова президента Гаити пояснила причины покушения на супруга

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин сделала первое заявление. Она подтвердила, что мужа убили наемники.

"Наемники хотели погубить его мечту и его видение страны", - цитирует РИА Новости Мартин. По ее словам, супруг пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была доставлена на лечение в Майами.

Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Министр по делам голосования и межпартийных отношений уточнил, что группа наемников состояла из 26 человек.

По оценкам ряда экспертов, камнем преткновения, настроившим друг против друга сторонников и противников президента Гаити, стала дата окончания его властных полномочий. Оппозиция настаивала на том, что он должен оставить свой пост в феврале 2021 года, ровно через пять лет после ухода предыдущего лидера. В свою очередь, Моиз утверждал, что его полномочия закончатся спустя пять лет с момента официального вступления в должность - в феврале 2022 года.