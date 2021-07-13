Из Петербурга стартовала экспедиция для прокладки нового маршрута

Из Петербурга в Архангельск стартовала парусная экспедиция "Большая Арктическая регата". Задача проекта - проложить новый водный туристический маршрут по рекам и озерам Северо-Западного региона. Результаты поездки лягут в основу доклада о необходимости развивать инфраструктуру водного туризма, который будет представлен осенью этого года в Министерстве транспорта РФ.

По словам директора Агентства развития индустрии отдыха на воде и прибрежных территорий "Большая Арктическая регата" Станислава Корякина, в пути участники экспедиции будут собирать информацию о готовности инфраструктуры прибрежных территорий региона принимать у себя туристов, путешествующих по воде. В первую очередь их будет интересовать, где людям можно будет заправиться водой и топливом, а также перекусить, остановиться на ночлег и какие достопримечательности можно посмотреть. Полученные данные лягут в основу доклада, который осенью представят в Министерстве транспорта. "Итогом этой работе станет и проект развития дорожной карты водных активностей Петербурга и Ленинградской области" - отметил Станислав Корякин.

По мнению экспертов, яхтенный туризм - один из самых перспективных и широко распространенных в мире видов туризма. По статистике количество яхтенных туристов в Финляндии, Швеции, Латвии и Эстонии составляет десятки тысяч человек в год. Визитной карточкой многих портовых городов являются яхтенные стоянки. Петербург и Ленинградская область также могли бы посоперничать с другими городами Балтики и развивать бизнес водных путешествий. Но, несмотря на усилия властей вернуть региону морской статус и заняться постройкой марин и модернизацией существующих причалов, до сих пор дело дальше разговоров не доходило. По мнению представителей Российского союза туриндустрии, яхтенный туризм у нас не просто слабо развит, он находится на нулевой точке. Есть природные возможности и растущий спрос, но нет, ни инфраструктуры, ни флота, ни соответствующей законодательной базы.

"В Санкт-Петербурге в настоящее время сложилась странная ситуация: яхт-клубы, которые существовали и успешно работали долгие годы, лишают марин. В связи с этим возникла проблема с местами стоянки для владельцев яхт, которые планировали путешествие с заходом в Ленинградскую область", - рассказывает инженер-судоводитель, эксперт яхтенной индустрии Сергей Гмыра. По его словам, когда его компания пыталась найти место, где бы мог причалить 20-метровой хаусбот, то столкнулась с тем, что таких мест в регионе практически нет. В качестве основной причины такого положения дел владельцы яхт-клубов в Ленинградской области называют незаинтересованность властей в развитии водной инфраструктуры. При этом, по мнению Сергея Гмыры, Петербург обладает огромным потенциалом, по сравнению с Москвой, для размещения небольших стоянок, марин, яхт-клубов и строительства специализированных стоянок для поселков, состоящих из хаусботов. "Для понимания серьезности оборотов от яхтенной индустрии приведу пример: в Италии ее доходность составляет три миллиарда евро в год! Поэтому в России необходима разработка программы для развития водного туризма, что позволит привлечь финансирование отечественных и зарубежных инвесторов, которые работают в гостиничном бизнесе, яхтенной индустрии, судостроении", - отмечает он.

"В Голландии практически на всех каналах официально разрешены стоянки для хаусботов, в которых проживают круглогодично. В Германии все заводи на Рейне отданы под частные небольшие марины. А в Лондоне есть целый квартал из хаусботов в притоке Темзы, который называют ..Маленькая Венеция..", - рассказывает Сергей Гмыра.

По словам экспертов, развитие яхтенного туризма в стране находится на нуле

С ним соглашается и менеджер по развитию одного из загородных яхт-клубов Александра Дубинина. По ее словам, крупнейшее пресноводное Ладожское озеро интересно иностранным туристам, и яхтсменам в том числе. Когда несколько лет назад петербургские яхтсмены презентовали возможности водного туризма в Ленобласти, зарубежные яхтсмены "загорелись" это идеей. Но пока никто так и не приехал. По мнению экспертов, туристам помешала это сделать не пандемия, а отсутствие условий для таких путешествий. По всем европейским нормам и представлениям комфортный дневной переход на яхте не должен превышать 30 миль. А, например, от финского или эстонского пункта пропуска до ближайшего российского (форт Константин) идти 80-100 миль. В Ленобласти искать место, где бы можно было заправиться топливом и водой, придется еще дольше. По мнению аналитиков, чтобы развивать водный туризм, количество стоянок для яхт и катеров надо увеличить минимум в пять раз. В Хельсинки и Стокгольме - на тысячу жителей приходится два-три швартовых места для маломерных судов. В Таллине - одно место. В Петербурге - это 0,2 места на тысячу человек.

Впрочем, в последнее время ситуация начала меняться. В АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области" нам сообщили, что недавно Ленинградская область подключилась к проекту по развитию маршрутов и туристической инфраструктуры на Балтике. В его рамках в Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях будут созданы 11 яхтенных марин. Из них семь - на территории Ленинградской области. Расположение яхтенных марин позволит сформировать два новых международных маршрута - с Финляндией и Эстонией. Для привлечения международного туристического потока и развития возможностей яхтенного туризма в приграничных маринах (Выборг, Приморск, Липово) будут созданы дополнительные пункты пропуска, которые упростят процесс пересечения границ и навигации в российских водах.

С учетом того, что осенью этого года в Минтрансе будут заслушаны и выводы "Арктической экспедиции", все эти проекты, направленные на развитие водного туризма, должны дать толчок к его возрождению. Как заметил Сергей Гмыра, инвестиции в инфраструктуру водных проектов окупятся быстро из-за накопленного и отложенного за долгие годы спроса. "Владельцы частных судов сегодня готовы платить деньги за хороший сервис. Развитие марин и причалов, стоянок

и отелей на берегах озер и рек даст приток денежных средств в бюджет, новые рабочие места, привлечет туристов из России и Скандинавских стран. Нужно понимание, что отдых на яхте или катере должен стать уделом не только избранных", - отмечает он.