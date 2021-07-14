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14.07.2021 10:10

В Башкирии отлов собак породил новые проблемы

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 157(8508)
Принятие долгожданного закона об ответственном обращении с животными не решило и части проблем, накопившихся в этой сфере, а в чем-то усугубила их.
В этом году в Уфе планируют отловить более тысячи собак. Фото: Олеся Нематова/РГ В этом году в Уфе планируют отловить более тысячи собак. Фото: Олеся Нематова/РГ
В этом году в Уфе планируют отловить более тысячи собак. Фото: Олеся Нематова/РГ

В 2021 году тендер на отлов и выполнение программы стерилизации и вакцинации в Уфе выиграла частная компания "Фреш микс", деятельность которой вызывает у зооволонтеров массу претензий.

Фото: Getty Images
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Животных, выловленных на улице по звонку горожан или по сигналам, зафиксированным системой "Инцидент", помещают в пункте временного содержания (ПВС). Даже чиновники, поставленные следить за деятельностью отловщиков, признают: ПВС - "концлагеря для животных". Собаки находятся там в тесноте, заражаются друг от друга инфекционными заболеваниями, испытывают стресс, так как "закона джунглей", когда выживает сильнейший, человек отменить не может.

Жутких историй о том, что происходит в ПВС, любой зоозащитник расскажет с десяток. Пощадим психику читателей и не будем приводить примеры. Все они - отражение проблемы, которую необходимо решать как на законодательном уровне, так и на исполнительном - в конкретных муниципалитетах и при активном участии общественности.

По закону регулирование численности безнадзорных животных возложено на власти региона и финансируется из республиканской казны. Следовательно, спрос за расходованием средств должен быть строгим. При этом нельзя забывать о самом принципе, который заложен в закон, - гуманизация, то есть человеческий подход по отношению к четвероногим. Но до этого, увы, далеко.

- Мы находимся между молотом и наковальней. 80 процентов жалоб поступает на то, что собаки нападают на людей, 20 процентов - на негуманное отношение к животным. Это большая социальная проблема не только в городах, но и в деревнях, - констатирует начальник управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин. - Мы точно знаем, сколько в республике сельскохозяйственных животных, но про домашних питомцев - приблизительно: около 189 тысяч собак и 156 тысяч кошек. Без идентификации сложно определить, есть ли у отловленного животного хозяин, чтобы привлечь его к ответственности. Порядок можно навести, если наладить учет.

На отлов, стерилизацию и вакцинацию, а также содержание в ПВС на всю республику ежегодно выделяется около 63 миллионов рублей. Правительство добавило денег, чтобы продлить период карантина после стерилизации с 10 до 14 дней, иначе швы у животных не успевают заживать, и они умирают от осложнений.

Фото: iStock
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- Раньше на одну собаку приходилась тысяча рублей, сейчас - больше четырех тысяч, - отметил Азат Зиганшин.

В 2021 году в Уфе запланировано отловить 1 663 собаки. К началу июня уже поймали 1 399. Но количество превалирует над качеством, потому что в это число попадают и собаки с бирками, то есть уже прошедшие необходимые процедуры, и щенки, что недопустимо. Волонтеры недоумевают: почему собак не выпускают в прежние места обитания. Отловщики объясняют, что не всегда это возможно. Например, если собаку забрали с детской площадки, не возвращать же обратно. Часто просят увезти животных безвозвратно. Большинство четвероногих отправляют на волю у границ города. Посмотрите, сколько близ остановки "Школьная" бродит животных с бирками. Лишенные привычных мест обитания и кормежки, они, естественно, сбиваются в стаи. Возможность размножаться у них пропадает, но другие инстинкты-то сохраняются. Какой тогда смысл в отлове?

Руководитель компании "Фреш микс" Ильдар Хабиров отметил, что они реагируют на все жалобы, но есть граждане, которые этим злоупотребляют. Например, житель микрорайона Сипайлово регулярно звонит по ночам и вызывает бригаду якобы из-за нашествия бродячих собак.

Бывают и совсем вопиющие случаи. В Демском районе Уфы одна семейная пара, которая постоянно конфликтует с соседями, подкармливающими уличных собак, чтобы досадить, имитировала нападение собаки и укусы. Правда, обман разоблачили прибывшие по вызову врачи скорой помощи.

Самое большое возмущение у защитников животных вызывают ситуации, когда отловщики забирают собак с частных подворий, обещая вернуть после кастрации и вакцинации, но не возвращают.

- Должна быть выработана система, которая бы вписывалась в нормальное правовое поле, - уверен зоозащитник Евгений Матрос. - Собаки пропадают, люди ищут, приходят в отчаяние. Например, одна женщина готова была свести счеты с жизнью, не найдя собаку, которая находилась во "Фреш миксе".

Возникает вопрос: почему вообще собаку смогли забрать, если у нее есть хозяин? Но это уже другая сторона проблемы. Для тех, кто не может обеспечить безопасность своих подопечных, должно быть иное, адекватное наказание.

Фото: iStock
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Надо делать хотя бы то, что возможно. Например, пристраивать привитых и кастрированных животных. Без помощи волонтеров в этом деле не обойтись. Ведь только благодаря их энтузиазму дом и любящих хозяев находят сотни собак и кошек, обреченных на гибель. Но попасть в ПВС волонтерам часто не удается.

- Не надо закрывать двери перед теми, кто готов помогать, - считает председатель комиссии по защите животных от партии "Зеленые" Елена Муллакаева. - Почему они не могут приезжать в любое время? Добровольцы собирают деньги на вакцины от инфекционных заболеваний, привозят корма. Недавно двое суток собаки в ПВС сидели без еды и воды, а волонтерам дали всего 20 минут, чтобы они успели их напоить.

Зоозащитники настаивают на том, чтобы в ПВС установили камеры. Их поддерживает депутат госсобрания - курултая Башкирии Тимур Гильмияров.

- Почему не прописать в тендере установку онлайн-камер, чтобы все видели, что там делается: сколько собак, в каких условиях содержатся? Надо ужесточить контроль и понять, достаточно ли выделяемых денег. Ни одна частная компания не занимается бизнесом, который не приносит прибыль, значит, где-то экономит, - напомнил он.

Обстановка, в которой в обществе нагнетается страх перед животными, явно нездоровая. Потому что объективно, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, за последние четыре года динамика нападений животных на людей снижается. В 2017 было 11 225 обращений за медпомощью из-за укусов собак, в 2020 году - 6 040.

- Профессор МГУ психолог Михаил Виноградов объяснил, что эту проблему вызывают два фактора: общее недовольство жизнью и фобии на фоне низкой осведомленности населения.

Какой бы ни была осведомленность, нельзя преуменьшать опасность, грозящую людям при встрече с агрессивной собакой или, хуже того, с целой стаей.

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Большинство в подобной ситуации ведут себя неправильно, провоцируя животных. Взрослые и сами не знают, как надо, и детей не учат. То запугивают их, то, напротив, разрешают контактировать с чужими собаками, часто - без разрешения хозяев. Такую ситуацию, безусловно, надо исправлять. Однако совершенно непонятно, кто этим может и должен заняться - дальше разговоров дело не идет.

Также ни к каким выводам, а тем более действиям, не приводят регулярные обсуждения темы на экспертном совете при комитете по аграрным вопросам и экологии республиканского парламента. По словам ее председателя Руфины Шагаповой, было бы идеально, если бы в тендерах на отлов животных участвовали некоммерческие организации зоозащитников, но таких, к сожалению, нет. Волонтеры чаще всего - одиночки.

Кстати

- Укусить может любая собака, - говорит кинолог Ирина Васильева. - Но этого не произойдет, если соблюдать правила. Нельзя подходить к чужим собакам, а встретив бездомную стаю, бежать или вести себя угрожающе. Если есть возможность, то надо обойти ее, если нет - остановиться и успокоиться. У страха есть запах - адреналин, и собаки его чуют. Уходя от животного, не поворачиваться спиной, постоянно держать его в поле зрения. Если нападение неизбежно, то ни в коем случае не отмахиваться, а закрываться - сумкой или одеждой, защищая прежде всего шею.

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