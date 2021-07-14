В Башкирии отлов собак породил новые проблемы

Принятие долгожданного закона об ответственном обращении с животными не решило и части проблем, накопившихся в этой сфере, а в чем-то усугубила их.

В 2021 году тендер на отлов и выполнение программы стерилизации и вакцинации в Уфе выиграла частная компания "Фреш микс", деятельность которой вызывает у зооволонтеров массу претензий.

Животных, выловленных на улице по звонку горожан или по сигналам, зафиксированным системой "Инцидент", помещают в пункте временного содержания (ПВС). Даже чиновники, поставленные следить за деятельностью отловщиков, признают: ПВС - "концлагеря для животных". Собаки находятся там в тесноте, заражаются друг от друга инфекционными заболеваниями, испытывают стресс, так как "закона джунглей", когда выживает сильнейший, человек отменить не может.

Жутких историй о том, что происходит в ПВС, любой зоозащитник расскажет с десяток. Пощадим психику читателей и не будем приводить примеры. Все они - отражение проблемы, которую необходимо решать как на законодательном уровне, так и на исполнительном - в конкретных муниципалитетах и при активном участии общественности.

По закону регулирование численности безнадзорных животных возложено на власти региона и финансируется из республиканской казны. Следовательно, спрос за расходованием средств должен быть строгим. При этом нельзя забывать о самом принципе, который заложен в закон, - гуманизация, то есть человеческий подход по отношению к четвероногим. Но до этого, увы, далеко.

- Мы находимся между молотом и наковальней. 80 процентов жалоб поступает на то, что собаки нападают на людей, 20 процентов - на негуманное отношение к животным. Это большая социальная проблема не только в городах, но и в деревнях, - констатирует начальник управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин. - Мы точно знаем, сколько в республике сельскохозяйственных животных, но про домашних питомцев - приблизительно: около 189 тысяч собак и 156 тысяч кошек. Без идентификации сложно определить, есть ли у отловленного животного хозяин, чтобы привлечь его к ответственности. Порядок можно навести, если наладить учет.

На отлов, стерилизацию и вакцинацию, а также содержание в ПВС на всю республику ежегодно выделяется около 63 миллионов рублей. Правительство добавило денег, чтобы продлить период карантина после стерилизации с 10 до 14 дней, иначе швы у животных не успевают заживать, и они умирают от осложнений.

- Раньше на одну собаку приходилась тысяча рублей, сейчас - больше четырех тысяч, - отметил Азат Зиганшин.

В 2021 году в Уфе запланировано отловить 1 663 собаки. К началу июня уже поймали 1 399. Но количество превалирует над качеством, потому что в это число попадают и собаки с бирками, то есть уже прошедшие необходимые процедуры, и щенки, что недопустимо. Волонтеры недоумевают: почему собак не выпускают в прежние места обитания. Отловщики объясняют, что не всегда это возможно. Например, если собаку забрали с детской площадки, не возвращать же обратно. Часто просят увезти животных безвозвратно. Большинство четвероногих отправляют на волю у границ города. Посмотрите, сколько близ остановки "Школьная" бродит животных с бирками. Лишенные привычных мест обитания и кормежки, они, естественно, сбиваются в стаи. Возможность размножаться у них пропадает, но другие инстинкты-то сохраняются. Какой тогда смысл в отлове?

Руководитель компании "Фреш микс" Ильдар Хабиров отметил, что они реагируют на все жалобы, но есть граждане, которые этим злоупотребляют. Например, житель микрорайона Сипайлово регулярно звонит по ночам и вызывает бригаду якобы из-за нашествия бродячих собак.

Бывают и совсем вопиющие случаи. В Демском районе Уфы одна семейная пара, которая постоянно конфликтует с соседями, подкармливающими уличных собак, чтобы досадить, имитировала нападение собаки и укусы. Правда, обман разоблачили прибывшие по вызову врачи скорой помощи.

Самое большое возмущение у защитников животных вызывают ситуации, когда отловщики забирают собак с частных подворий, обещая вернуть после кастрации и вакцинации, но не возвращают.

- Должна быть выработана система, которая бы вписывалась в нормальное правовое поле, - уверен зоозащитник Евгений Матрос. - Собаки пропадают, люди ищут, приходят в отчаяние. Например, одна женщина готова была свести счеты с жизнью, не найдя собаку, которая находилась во "Фреш миксе".

Возникает вопрос: почему вообще собаку смогли забрать, если у нее есть хозяин? Но это уже другая сторона проблемы. Для тех, кто не может обеспечить безопасность своих подопечных, должно быть иное, адекватное наказание.

Надо делать хотя бы то, что возможно. Например, пристраивать привитых и кастрированных животных. Без помощи волонтеров в этом деле не обойтись. Ведь только благодаря их энтузиазму дом и любящих хозяев находят сотни собак и кошек, обреченных на гибель. Но попасть в ПВС волонтерам часто не удается.

- Не надо закрывать двери перед теми, кто готов помогать, - считает председатель комиссии по защите животных от партии "Зеленые" Елена Муллакаева. - Почему они не могут приезжать в любое время? Добровольцы собирают деньги на вакцины от инфекционных заболеваний, привозят корма. Недавно двое суток собаки в ПВС сидели без еды и воды, а волонтерам дали всего 20 минут, чтобы они успели их напоить.

Зоозащитники настаивают на том, чтобы в ПВС установили камеры. Их поддерживает депутат госсобрания - курултая Башкирии Тимур Гильмияров.

- Почему не прописать в тендере установку онлайн-камер, чтобы все видели, что там делается: сколько собак, в каких условиях содержатся? Надо ужесточить контроль и понять, достаточно ли выделяемых денег. Ни одна частная компания не занимается бизнесом, который не приносит прибыль, значит, где-то экономит, - напомнил он.

Обстановка, в которой в обществе нагнетается страх перед животными, явно нездоровая. Потому что объективно, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, за последние четыре года динамика нападений животных на людей снижается. В 2017 было 11 225 обращений за медпомощью из-за укусов собак, в 2020 году - 6 040.

- Профессор МГУ психолог Михаил Виноградов объяснил, что эту проблему вызывают два фактора: общее недовольство жизнью и фобии на фоне низкой осведомленности населения.

Какой бы ни была осведомленность, нельзя преуменьшать опасность, грозящую людям при встрече с агрессивной собакой или, хуже того, с целой стаей.

Большинство в подобной ситуации ведут себя неправильно, провоцируя животных. Взрослые и сами не знают, как надо, и детей не учат. То запугивают их, то, напротив, разрешают контактировать с чужими собаками, часто - без разрешения хозяев. Такую ситуацию, безусловно, надо исправлять. Однако совершенно непонятно, кто этим может и должен заняться - дальше разговоров дело не идет.

Также ни к каким выводам, а тем более действиям, не приводят регулярные обсуждения темы на экспертном совете при комитете по аграрным вопросам и экологии республиканского парламента. По словам ее председателя Руфины Шагаповой, было бы идеально, если бы в тендерах на отлов животных участвовали некоммерческие организации зоозащитников, но таких, к сожалению, нет. Волонтеры чаще всего - одиночки.

Кстати

- Укусить может любая собака, - говорит кинолог Ирина Васильева. - Но этого не произойдет, если соблюдать правила. Нельзя подходить к чужим собакам, а встретив бездомную стаю, бежать или вести себя угрожающе. Если есть возможность, то надо обойти ее, если нет - остановиться и успокоиться. У страха есть запах - адреналин, и собаки его чуют. Уходя от животного, не поворачиваться спиной, постоянно держать его в поле зрения. Если нападение неизбежно, то ни в коем случае не отмахиваться, а закрываться - сумкой или одеждой, защищая прежде всего шею.

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