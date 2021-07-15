У Volkswagen будет электрокроссовер ID.8 размером с Atlas

Герберт Дисс, председатель правления Volkswagen Group, опубликовал в Linkedin документ, в котором обозначены основные положения стратегии развития под названием "New Auto". В ней указан новый кроссовер - большой электрический ID.8 SUV.

Семейство электрокаров ID. будет включать в себя модели различных сегментов. В настоящее время это ID.3, относящийся к гольф-классу, и ID.4, соразмерный Volkswagen Tiguan.

В будущем появятся ID.5, который также сравним с "Тигуаном", "одноклассник" Volkswagen Passat - ID.6 (интересно, что в Китае под таким именем продают кроссовер), электрический аналог Multivan T7- ID. Buzz, а также большой SUV размером с Atlas - ID.8.

Подробностей о новинке нет, но, скорее всего, в основе будет лежать платформа MEB. Однако нельзя исключать, что Volkswagen ID.8 построят на SSP (Scalable Systems Platform) - "единой универсальной архитектуре", которая начнёт внедряться с 2026 года. SSP заменит ДВС-"тележки" MQB, MSB, MLB и две EV-платформы - MEB, PPE.