В Москве продают "Волгу"-"капсулу времени" всего за 130 000 рублей

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже интересной "Волги", которая почти всю свою жизнь простояла в гараже и имеет очень маленький пробег.

ГАЗ-31029 "Волга" 1996 года с родным пробегом чуть более тысячи километров, по словам продавца, 24 года стояла в гараже на даче, где с ней произошёл несчастный случай: гараж развалился, и обломками была повреждена крыша. После этого она была перегнана в Москву, где последний год тоже стоит в гараже, но его сносят, и поэтому владелец решил расстаться с автомобилем.

По ПТС у "Волги" было три владельца, в розыске автомобиль не числится, запрета на регистрационные действия нет.

За "капсулу времени" продавец просит 130 000 рублей, что почти в 77 раз меньше, чем ценник универсала ВАЗ-2102 с заводскими пломбами.