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15.07.2021 18:02
Рубрика: Российский автопром

В Москве продают "Волгу"-"капсулу времени" всего за 130 000 рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже интересной "Волги", которая почти всю свою жизнь простояла в гараже и имеет очень маленький пробег.

Фото: www.drom.ru
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ГАЗ-31029 "Волга" 1996 года с родным пробегом чуть более тысячи километров, по словам продавца, 24 года стояла в гараже на даче, где с ней произошёл несчастный случай: гараж развалился, и обломками была повреждена крыша. После этого она была перегнана в Москву, где последний год тоже стоит в гараже, но его сносят, и поэтому владелец решил расстаться с автомобилем.

По ПТС у "Волги" было три владельца, в розыске автомобиль не числится, запрета на регистрационные действия нет.

За "капсулу времени" продавец просит 130 000 рублей, что почти в 77 раз меньше, чем ценник универсала ВАЗ-2102 с заводскими пломбами.

Фото: www.auto.ru
#ГАЗ