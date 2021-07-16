Эксперт объяснил всплеск COVID-19 в России сменой доминирующего штамма

Ухудшение эпидемиологической ситуации в России связано со сменой доминирующего штамма коронавируса, заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он напомнил, что индийский штамм "Дельта" более заразный, что влияет на скорость распространения инфекции.

Данный вариант SARS-CoV-2 выявлен уже почти в 110 странах мира. Ученые не исключают, что штамм "Дельта" любит именно жаркую погоду. "Конечно, это только гипотеза, и ее нужно проверять", - подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что чаще всего индийский штамм находят у россиян, приехавших из стран Европы, США и Мальдив.

Ранее сообщалось, что сейчас коронавирус наибольшую угрозу представляет для людей в возрасте 14-29 лет. У всех заболевание проявляется по-разному. Но есть и закономерность - каждый третий инфицированный жалуется на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В минувшую среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир накрыла третья волна пандемии. Во многих странах отмечен рост заболеваемости и смертности. При этом количество летальных исходов выросло впервые за десять недель.