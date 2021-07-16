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Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера"

Новости
    16.07.2021, 17:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Третья часть "Фантастических тварей", приквела-спин-оффа линейки про Гарри Поттера, нашла своего Аберфорта Дамблдора.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает The Illuminerdi, сославшись на "надежного инсайдера", Аберфорда, младшего брата Альбуса, сыграет 49-летний английский актер Ричард Койл. Перед тем отлично справившийся с ролью сатанинского колдуна отца Блэквуда в "Леденящих душу приключениях Сабрины".

Ранее, напомним, персонаж данный уже появлялся в рамках франшизы - в "Гарри Поттере и Дарах смерти", его там сыграл Киаран Хайндс (Манс Налётчик из "Игры престолов", Степной Волк в "Лиге справедливости" Снайдера, Цезарь в "Риме").

Самого Альбуса, как и прежде, сыграет Джуд Лоу.

Уже известно, что события триквела, который продирается к своему зрителю через массовые тернии, препоны, муки и замену Джонни Деппа на Мадса Миккельсена, развернутся по большей части в Германии.

По сюжету злой Гриндевальд (Миккельсен) планирует возглавить Международную конфедерацию волшебников, а Дамблдор и Ньют должны ему противостоять.

Премьера картины состоится ровно через год и крайне важна - в зависимости от того, как ленту примут, станет ясно, увидят ли свет заявленные четвертая и пятая части.

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